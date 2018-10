Roban una guitarra y un violín de un local de ensayo de Melide

Los componentes de la banda de rock Cuarta Xusta se llevaron un buen susto la tarde del sábado, cuando se disponían a viajar a Outeiro de Rei, donde a las 20.00 horas tenían que dar un concierto en la Casa Manuel María. Cuando poco antes de partir, los miembros de este quinteto melidense fueron a su local de ensayo a recoger todo lo necesario para su actuación, se encontraron con el material desordenado, las cerraduras de algunos de los estuches de los instrumentos forzadas y otros daños.

Los ladrones accedieron al interior del bajo a través de una ventana cuyo cristal rompieron. Una vez dentro, revolvieron todo el material en busca no solo de llevarse algún instrumento, sino también con la intención de hacerse con el dinero que el grupo guardaba de sus últimas actuaciones y con el que tenían previsto costear los gastos de grabación de su segundo CD.

Entre el botín que se llevaron los asaltantes destaca una guitarra acústica, un violín y una cantidad de dinero, que aún está pendiente de cuantificar. Sin embargo, los ladrones también causaron otros destrozos tanto en la ventana por la que entraron como en la batería, sobre la que cayeron al acceder al interior del local.

Marta Sánchez, una de los integrantes de este quinteto, señaló que también "había varias pechaduras de estuches de instrumentos forzadas, aínda que non lograron levarse nada do interior". El grupo trabajaba este domingo para cuantificar tanto los daños como lo sustraído, con el fin de interponer la correspondiente denuncia.

Este triste episodio no evitó, sin embargo, que la banda actuara en Outeiro de Rei, tal y como tenía previsto. "Afortunadamente non se levaron todo e entre o que deixaron estaban os instrumentos que normalmente utilizamos nas nosas actuacións", señaló Marta.

Grabación aplazada. Esta violinista y guitarrista también se mostró esperanzada con que este robo no interfiera demasiado en los planes que tiene el grupo para los próximos meses. "O diñeiro que tiñamos gardado no local era para gravar o noso segundo CD, un proxecto no que queriamos empezar a traballar o próximo mes, pero que agora terá que esperar", lamentó.

Cuarta Xusta —integrado por Marta Sánchez, Alberto García, Aida López, Alba Vilariño y Lúa Aguete— es uno de los grupos gallegos de rock con mayor proyección. Sus letras reivindicativas le hicieron ser los ganadores del concurso Cantalingua y su primer CD, Un novo espertar, está teniendo una excelente acogida.