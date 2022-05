Altri, un revulsivo para el corazón de Galicia

La opinión de alcaldes de municipios situados en el corazón de Galicia es unánime. La implantación de la fábrica de fibra textil biodegradable de Altri en Palas de Rei incidirá de forma especial en la comarca de A Ulloa, pero lo hará también en ayuntamientos limítrofes de la coruñesa Terra de Melide y de Agolada, en Pontevedra. A las expectativas de generación de empleo y revalorización de las viviendas se suman otras como el crecimiento poblacional, que invertirá una curva demográfica descendente en muchos de estos lugares, y la mejora de las comunicaciones. Algunos se pusieron en contacto esta semana con su homólogo palense para conocer este ambicioso proyecto.

Pablo Taboada, regidor de Palas, destaca que la ubicación de la factoría de Altri no solo revitalizará una amplia franja del centro de la comunidad gallega, sino que es de vital importancia para la provincia de Lugo. "Non estamos a falar só da creación dun enclave industrial, senón dun complexo que xerará unha maior demanda de eucalipto e pechará unha cadea de valor no sector forestal", comenta Taboada, en alusión al beneficio que supondrá esta fábrica para los propietarios de montes, especialmente en A Mariña, Ortegal y Ferrolterra.

El mandatario de Palas hace un llamamiento a la "unidade, con independencia de localismos e ideoloxías" para hacer realidad este proyecto. Taboada apunta que la fabricación de fibras textiles vegetales se percibe a corto plazo como la gran apuesta de las multinacionales del sector.

ILUSIÓN EN MELIDE. El concejal de Promoción Económica melidao, Xosé Igrexas, señala que el concello de Palas será "o gran beneficiado directo, pero tamén o será en gran medida Melide. A factoría estará ubicada nos límites co noso concello, a poucos quilómetros da vila e xunto á futura saída sur da autovía A-54 no municipio".

Igrexas confía en que los estudios sectoriales y medioambientales "sexan favorables e non teñan incidencia na Rede Natura" para la ejecución de este proyecto supramunicipal "que terá impacto no sector servizos, ao reforzar os clientes potenciais do comercio e a hostalería e ao xerar oportunidades para abrir novos negocios e empresas na contorna".

Luis Calvo, alcalde de Agolada por Anticorrupción y Justicia, expresa su satisfacción "porque será una fábrica que ofrecerá empleo de calidad y contribuirá a la dinamización de esta zona central de Galicia, de marcado carácter rural". Calvo confía en que el proyecto "mejore la vida de los vecinos de Agolada, comenzando por el reafirmado de la N-640".

Rocío Seijas, alcaldesa de Monterroso, cree que Altri "significará o rexurdimento destas comarcas da Galicia interior". La regidora monterrosina cree que un complejo de esta magnitud "traerá a reivindicación de novos servizos e, nalgúns casos será necesaria una estratexia conxunta dos concellos, algo viable porque hai boa sintonía entre os alcaldes". Monterroso, según su mandataria, "conta con oferta de vivenda e un importante nivel de servizos para acoller futuros residentes".

José Ángel Santos, alcalde de Friol, incide en las "repercusións moi positivas para a creación de postos de traballo tanto en Altri como en empresas auxiliares que se instalarán ao seu redor". Santos considera que la factoría debe ir unida a "unha mellora das comunicacións, que pasa pola continuación do arranxo da estrada autonómica que vai a Palas, da que xa se xestiona a segunda fase, e a axilización das obras da autovía de Lugo a Santiago".

De la misma opinión es la alcaldesa de Guntín, María José Gómez, quien resalta que el municipio tiene una ubicación privilegiada como enlace de la A-54 "con Ourense, a través da mellora da estrada nacional ou coa construcción da futura autovía A-56, que coa chegada de Altri será máis necesaria". Gómez recalca que Guntín "está a 15 minutos de Lugo e á mesma distancia de Palas pola A-54. Seremos un lugar atractivo para asentarse, xa que o plan básico de urbanismo creará zonas edificables". La nueva normativa urbanística favorece la creación de un parque empresarial, "algo polo que xa se interesaron varias empresas de transporte".