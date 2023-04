La retirada de Ava recrudece la pugna entre Varela y García Porto en Antas

La plataforma vecinal Alternativa Veciñal de Antas de Ulla (Ava) anunció este miércoles su retirada del panorama político ulloano. No presentará candidatura a los comicios municipales del próximo 28 de mayo, pero se van, dice su portavoz, Digna Gontá, "coa satisfacción de que traballamos polo pobo" y sin cerrar la puerta a un posible regreso en el futuro. Con todo, dejan una estampa idéntica a la que se encontraron cuando irrumpieron en el juego electoral de 2019, con el PP y el PSOE -encarnados en Javier Varela y Pilar García Porto- pugnando por la alcaldía. Un duelo que se recrudece, más si cabe, con la marcha de Ava y con el recuerdo de los resultados de hace cuatro años.

La anterior cita con las urnas puso de manifiesto la caída de los populares, que perdieron un edil y casi 200 votos respecto a 2015, un PSOE que supo aferrar sus cuatro concejales y una tercera vía encarnada por Ava que se hizo con representación en la corporación gracias a 187 apoyos.

Desde la plataforma esperan seguir trabajando "fóra da política" por Antas y no descartan un regreso "dentro duns anos"

"Agora ou un ou o outro", decía este miércoles Gontá sobre el horizonte electoral marcado por el duelo entre Varela y García Porto, "dous pesos pesados" que se repartirán la mayoría de votos que recibió la plataforma vecinal en su momento. Pero no todos, cree Gontá. "Eu penso que os nosos votantes viñan un pouco de todos os lados. Desde afíns ás ideas do PP, que estaban cabreados porque vían que desde o Concello non se facían cousas, e que non ían apoiar o PSOE de ningún xeito; xente de esquerdas, e incluso persoas que non van votar de novo", explica la portavoz y única edil de Ava, que no ve un claro beneficiado tras su retirada.

Los motivos de la retirada

Digna Gontá detalló los motivos que llevaron a la formación a renunciar a presentarse a los comicios, decisión adoptada el pasado 25 de marzo en una asamblea. "Persoalmente, eu non teño o tempo que se precisa para adicarse plenamente a un proxecto coma este, e creo que iso é o que nos pasa un pouco a todos. Ultimamente fíxosenos costa arriba", asegura la portavoz sobre un compromiso "que se adquire para catro anos e que necesita de moitas horas se se quere facer ben".

Asimismo, aludió a la ausencia de "alguén que collese as rendas da plataforma", al "hándicap" que supuso la falta de experiencia en política de los integrantes de la agrupación y a la situación "anómala" que trajo la pandemia. "Cando estabamos arrancando, veu o covid e xa nos cortou ese contacto directo coa veciñanza tan necesario", agregó.

Pese a que Gontá descarta seguir en la primera línea política, espera mantener la esencia de Ava como agrupación vecinal. "Queremos seguir facendo cousas por Antas. Esta iniciativa non foi algo peregrino, senón que temos inquietudes", añadió, al tiempo que no cerró la puerta a un posible regreso "dentro duns anos". "O ideal sería que non fixésemos falta, pero sempre será un bo momento para recuperar un proxecto así", apuntó.

Digna Gontá hizo así un balance positivo de su paso por la corporación ulloana y se despide de la primera línea política "coa satisfacción de ter presentado moitas ideas e propostas que levabamos no noso programa electoral", pese a las "diferenzas" con el equipo de gobierno y el PSOE.

Reacciones

Por su parte, el regidor popular, Javier Varela, aseguró no tener "nada que dicir" sobre la retirada de Ava en la carrera hacia el 28-M, mientras que Pilar García Porto sí manifestó que este movimiento sitúa a los socialistas "con moitas posibilidades de gañar". "Aválannos os resultados de 2019 e o traballo intenso que fixemos durante estes catro anos", expresó la líder de la oposición en Antas, que matizó que aunque los votos de Ava "se repartisen proporcionalmente, ata nos beneficiaría". Recordó además que la plataforma "confluía con nós en moitas propostas", que era "complementaria ao que nós queriamos ofrecer", y se mostró confiada en que "non se perda o que conseguiron e se manteñan como tecido veciñal".