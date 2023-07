A reforma da casa da cultura de Antas periga por atrasos en trámites, advirte Porto

A alcaldesa de Antas de Ulla, a socialista Pilar García Porto, advirte de que a reforma integral da casa da cultura, unha ambiciosa obra que recibiu unha axuda do Mitma de 816.000 euros, periga por retrasos en trámites que debería ter feitos o anterior goberno local, liderado polo popular Javier Varela.

García Porto denuncia que, tras revisar a documentación herdada dos populares no Concello, detectou que "a día de hoxe non se presentou nin o proxecto básico, que debía estar listo o 22 de xullo do ano pasado".

A rexedora asegura que o goberno presidido por Varela non só deixou sen facer ese documento, senón que "nin sequera estaba dado de alta na plataforma do Mitma a través dos que se xestionan estes fondos", que proveñen do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a través do que o Executivo central xestiona recursos europeos.

Porto alerta de que a tramitación deste tipo de proxectos adoita ser "moi longa" e para esta reforma da casa da cultural contábase, por esa razón, con "dous anos para facela", polo que subliña que "ao terse perdido un" existe o grave risco de que a actuación non saia para adiante.

Para a alcaldesa ulloana, esta obra é "moi importante" para o concello, xa que esta subvención de 816.000 euros —sobre un investimento total de 945.000— permitiría acometer unha reforma integral dunha instalación que "actualmente se atopa nun lamentable estado de conservación". Tamén fixo fincapé na necesidade de dispor dun centro destas características, dada a intensa actividade cultural que se desenvolve no municipio a través de distintas asociacións.

Pilar García Porto resalta que o seu equipo de goberno xa se puxo a traballar para intentar "salvar" esa subvención estatal e traballan cun novo cronograma para presentarllo ao Mitma, aínda que admite estar preocupada por ese gran risco existente de que a iniciativa no se poida executar pola inacción do anterior goberno local.

O pasado mes de outubro, o daquela delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitou Antas para dende a propia casa da cultura anunciar esta axuda do Mitma que agora periga e detallar as obras previstas. Entre outras actuacións, proxéctase ampliar o espazo de auditorio e a colocación dunha nova cuberta.