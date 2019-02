Reclusos de Monterroso participan nun proxecto para reducir o consumo de plástico

Alumnos da escola de adultos da cárcere de Monterroso participan nunha iniciativa posta en marcha no centro penal, en colaboración con Sogama, para reducir o consumo e bolsas plásticas, substituíndoas por outras reutilizables. Para isto a escola xa abordou a primeira fase de recollida de roupa que quedou inutilizada no penal para confeccionar bolsas de tea coa mesma.

Segundo explica Sogama nun comunicado, realizaranse dous tipos de bolsa: unha procedente de roupa vaqueira, máis sport, moderna e transgresora; e outra de tea de camisas e batas, máis tradicional e inmaculada".

A misión dos internos do penal será recoller a roupa fóra de uso nos módulos adscritos á actividade e levala á escola, onde se almacenará, clasificará e procesará no futuro taller de cosido, que arrancará en breve.

A iniciativa enmárcase dentro do programa 'Unha segunda oportunidade', ideado pola mestra da escola Lucía Rodil e que quere "simbolizar a importancia de contar cunha segunda oportunidade no camiño da vida para redescubrirse, para adaptarse, para reencontrarse e, por suposto, para reinsertarse".

O director do centro, Pedro Cantero, atópase entusiasmado coa proposta e considera que constitúe un paso máis no proxecto curricular do centro. "Un proxecto que atende e entende a diversidade, que comprende as particulares circunstancias de cada interno e que intenta extraer o mellor de cada un para poñelo en valor, axudando a construír a aptitude coa que abordar o futuro fóra do penal", explica o comunicado.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Anteriormente, os alumnos da escola de adultos do centro penitenciario de Monterroso participaron noutros proxectos en colaboración con Sogama. Traballaron na reciclaxe da materia orgánica a través da compostaxe e vermicompostaxe co seu proxecto 'Don't Waste Food' e crearon unha horta ecolóxica con material reciclado na que os internos cultivan multitude de produtos.