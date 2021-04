Un raio rebenta unha vía municipal en Antas de Ulla dun lado a outro da calzada

Un raio levantou este sábado pola mañá a estrada municipal que vai de Lebesende a Río, no concello de Antas de Ulla, que rexistrou tamén unha intensa treboada. A fochanca que produciu o raio, entre as sete e as oito da mañá, esténdese moito máis aló da vía polos prados contiguos.

O Concello de Antas situou a sinalización oportuna a ambos lados da estrada para avisar aos usuarios da situación. Inda que a vía non está cortada, e a estrada non é moi transitada, dende o goberno local chaman á precaución na circulación.

A fochanca ten 40 centímetros de ancho e unha profundidade considerable, segundo conta o rexedor municipal, Javier Varela, que manifestou a intención de solicitar axuda á Deputación para reparar o firme, e tamén avanzou que este domingo o Concello efectuará unha reparación na medida das súas posibilidades.

Javier Varela indicou que a raíz da tormenta tamén se produciron caídas de pólas e algunha pequena inundación en locais "que afortunadamente, gracias á colaboración dos veciños, xa están arranxados", indicó.

E isto é o que pasa cando un lóstrego cae xusto no medio dunha estrada. Aconteceu en Lebesende (Antas de Ulla), esta mañá 🌩



© Javier Varela pic.twitter.com/lOGT94Ubkc — Redmeteo (@RedmeteoP) April 24, 2021

MÁIS DE 400 RAIOS. A borrasca Lola deixa esta fin de semana chuvascos e saraiba, principalmente no interior da provincia de Lugo. Na xornada deste sábado —ata as oito da tarde— caeron máis de 400 raios na comunidade.