La quinta gala solidaria melidense recauda 13,8 toneladas de alimentos

La gala solidaria de Melide volvió a superar este viernes todas las expectativas recaudando más de 13,8 toneladas de alimentos. Esta cita, que ya va por su quinta edición, congrega cada año a miles de personas que se acercan a la localidad para aportar su granito de arena y ayudar a las familias más necesitadas.

El evento —organizado por la asociación de hosteleros Melide Móvese, en colaboración con el Concello contó con las actuaciones de las orquestas Garibaldi y Combo Dominicano. La cita arrancó oficialmente a las 20.00 horas pero desde primera hora de la tarde la gente empezó a llenar el palacio de congresos, dónde se celebraron los conciertos.

Cerca de 4.000 asistentes disfrutaron de la gala, y aunque no pagaban entrada en metálico, sí que debían de aportar algún tipo de comida no perecedera. La alcaldesa, Dalia García, se mostró muy satisfecha con el éxito del evento y explicó que todo lo recaudado ya fue entregado a la ONG Cáritas y a la Fundación Amigos de Galicia para ser distribuido entre los más necesitados.

Dalia García: "Trátase de un soplo de aire fresco para as asociacións solidarias que a estas alturas do ano xa non contan con axudas institucionais"

"UN ORGULLO". "Cada ano superamos todas as metas e iso é gran un orgullo para todos. Xente chegada de todos os puntos da comarca colabora edición tras edición para axudar ás familias con menos recursos", precisó la alcaldesa, quien también agradeció las aportaciones de los patrocinadores del acto y de los negocios y empresas de la villa.

"Trátase de un soplo de aire fresco para as asociacións solidarias que a estas alturas do ano xa non contan con axudas institucionais. Grazas a todas as aportacións poden volver a encher as despensas con todo tipo de alimentos e produtos de primeira necesidade", indicó.

La regidora melidense resaltó que "todos estamos moi volcados neste proxecto" y recordó que aunque a lo largo del año se llevan a cabo en el municipio toda clase de eventos solidarios "a gala é unha cita única que ten moitísima afluencia", señaló.

Tras el gran éxito de esta nueva edición, desde la organización ya están pensando en una nueva cita de cara al próximo año para seguir fomentando el espíritu solidario.