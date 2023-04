El queso DaJosefa de Palas, el mejor de vaca joven en España

El mejor queso de vaca joven de todo el país se hace en el lugar de Senande, en la parroquia palense de Ferreira, es artesanal y se llama DaJosefa. Elaborado de forma tradicional y solo con leche cruda, cuajo y sal, el jurado -formado por 60 catadores que otorgaron las puntuaciones a ciegas- lo coronó como el mejor de España en su categoría. Lo siguió el Fontelas Cremoso, que elaboran en la quesería vilalbesa Fontelas, y el Anzuxao de Tetilla, fabricado en Lácteos Anzuxao de Lalín.

El de Palas fue el único de la provincia que se alzó como el ganador de su categoría en la décimo tercera edición de GourmetQuesos que se celebra esta semana en Madrid, donde se reunieron más de 800 propuetas participantes para 60 galardones, si bien hubo premios para otras firmas lucenses. Así, el Concello palense no pasó la oportunidad de felicitar a sus vecinos, cuyo producto "representa o carácter familiar e matriarcal e o símbolo do esforzo e a dedicación das mulleres no rural galego".

Por su parte, la vilalbesa Fontelas llevó doble ración de premio, ya que al segundo puesto en la categoría de vaca joven, se sumó otra plata en el apartado de ahumados por su Queso Fontelas de la denominación de origen San Simón da Costa. Solo fue superado por La Vasco Navarra ahumado, de Idiazábal, y lo siguió la también vilalbesa Casleiras, de nuevo de la DOP San Simón da Costa.

La otra presencia lucense corrió a cargo de Airas Moniz, de Chantada, cuyo queso Terra consiguió el bronce entre las propuestas de pasta blanda y corteza enmohecida.

Los 800 quesos participantes pasaron una primera criba de la que solo continuaron hacia la final 100. En esta fase, que tuvo lugar esta semana en Ifema, los finalistas tuvieron que enviar seis kilos de su producto para que el comité pudiera puntuar y repartir los tres premios por cada categoría -20 en total-.

Asimismo, la entrega de galardones será este jueves dentro del 26 Salón Gourmets. Dentro de este acto también se desvelará quién se lleva el mayor reconocimiento, el de mejor queso de España de este año.

La responsabilidad recae en un jurado formado por 20 expertos que deberán dirimir entre los 20 que se llevaron el primer premio, por lo que el único de Lugo que puede optar es el palense DaJosefa.