Quercus Sonora loita para que o carballo de Amoexa se declare árbore senlleira

O colectivo Quercus Sonora vén de celebrar un Festiulloa de récord e iso deulle ás para seguir pelexando pola protección do carballo de Amoexa en particular e polos bosques autóctonos en xeral. Por iso, desde a asociación avanzan que continuarán loitando da man do propietario do carballo e dos veciños da zona para que este exemplar, situado en Antas de Ulla, entre a formar parte do Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia. "Non logralo sería un fracaso", sinala Sandra Goded, de Quercus Sonora.

A vella árbore, que podería ter uns 800 anos, foi protagonista nesta edición do Festiulloa, albergando o concerto de peche, unha actuación multitudinaria e "máxica" que serviu para "que a xente coñecese o carballo e reivindicar a súa protección", engade Goded, ao tempo que indica que as roldas de alegacións ante a Xunta para incluír o exemplar no catálogo "están esgotadas" -a Administración di que non ten altura suficiente ou que carece dun pasado cultural-. Só queda a vía xudicial, e non se descarta.

O Festiulloa é para Quercus Sonora o seu "emblema", e as súas aspiracións son medrar, polo que pensan xa en buscar lugares máis amplos para o ano que vén

O carballo de Amoexa é especie autóctona, igual que o son as que conforman os bosques que merman "a gran velocidade non só na Ulloa e en Galicia, senón en todo o mundo". Alarmar sobre a deforestación, con conferencia do experto Adolfo Cordero incluída, era precisamente o lema do último Festiulloa, o "emblema" de Quercus Sonora que saíu adiante coa colaboración de ducias de persoas de todos os recunchos a través diversas aportacións e dun crowdfunding que en poucos días reuniu 5.000 euros. Só nas dúas primeiras xornadas xa alcanzara a metade do que se solicitaba. As aspiracións do Festiulloa, vista a acollida deste ano, son medrar. "No concerto de Peibás houbo 200 persoas dentro e cen quedaron fóra e na igrexa de Monterroso tamén houbo unhas 300 persoas", cifra Goded pensando xa en buscar lugares máis amplos para o ano que vén.

O último concerto do Festiulloa foi baixo o carballo.

Mentres, a asociación continúa co seu labor de defensa do territorio: "Temos 12,5 hectáreas de terreo comprado e en custodia, todo na Ulloa, e o obxectivo é seguir mercando", destaca Sandra Goded, "para plantar especies autóctonas". Entre elas, di, as destinadas a producir, como os castiñeiros, pero todas elas destinadas a preservar os montes de aquí.