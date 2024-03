Queixeando con orgullo

Dende este venres Arzúa mergúllase na súa celebración máis destacada: a Festa do Queixo. A localidade pon en alto a excelencia deste produto con Denominación de Orixe Protexida (DOP). Coas súas características peculiares, con codias finas e elásticas, pasta brillante e aroma lácteo, este queixo é a esencia da tradición gastronómica da zona. Producido artesanalmente en nove queixerías dos concellos da DOP Arzúa-Ulloa, é unha oportunidade para descubrir e saborear o mellor desta terra.

Jose Carreira e Mari Carmen Rial, de Lácteos Terra de Melide. EP

Entre as firmas que sobresaen pola súa representación excepcional do produto, destaca a Queixería Barral. Fundada nos primeiros compases dos anos 80, esta empresa familiar naceu cando un matrimonio con cinco fillos, oriundo da parroquia de Pantiñobre, visualizou a oportunidade de levar ao mercado os queixos elaborados co seu leite sobrante.

Ao longo das décadas, a Queixería Barral converteuse nunha referencia ineludible e, ano tras ano, estivo presente na celebración arzuá. "Sempre tratamos a feira dunha forma especial, somos a única queixería de aquí", sinala o actual xerente da empresa e fillo dos fundadores, Juan Carlos Barral, que, curiosamente, ten a mesma idade que a propia festa.

Este empresario recorda con agarimo os primeiros anos da festividade, explicando a gran evolución que experimentou co paso do tempo. "Fomos crecendo da man", comenta, reflexionando sobre os tempos nos que a súa nai ía coa cesta chea de queixos á praza da vila. Hoxe en día, Barral tamén experimentou unha transformación notable, profesionalizando o seu equipo, que agora conta con 24 empregados. Os números falan por si mesmos, coa venda de 900.000 quilos de queixo no pasado 2023.

O contacto cara a cara do produtor co cliente é un dos puntos máis positivos na celebración desta feira tan asentada no tempo

Esta veterana queixería, que ten unha boa presenza a nivel nacional, participará un ano máis no recinto feiral para achegarse aos seus clientes e veciños. "Agardamos que sexa unha gran fin de semana, que haxa moita xente e o tempo axude", di Barral.

Juan Carlos viviu en primeira persoa cada edición da Festa do Queixo e percibe un futuro prometedor. "Este tipo de queixo ten moito percorrido", afirma, subliñando as características do produto, que o fan perfecto para todos os públicos.

Jose Carreira, xunto coa súa muller, Mari Carmen Rial, lidera Lácteos Terra de Melide, outra das queixerías distinguidas coa denominación de orixe, traballando incansablemente por destacar as características peculiares do queixo Arzúa-Ulloa. Estiveron presentes na festa dende que naceron como empresa en 1990 -a excepción dun par de edicións- e formaron parte da DOP dende o primeiro momento.

Carreira, testemuña das últimas edicións da feira, sinala con emoción que, a pesar dunha pequena mingua onde a xente maior non participaba tanto, os máis novos están a retomar con entusiasmo a tradición. "Parecía que a xente nova estaba desconectada, pero nos últimos anos vin moitos mozos. Hai futuro", afirma o melidao, que leva unha década como xerente do negocio.

Jose Carreira destaca moi positivamente a celebración da feira tanto o sábado como o domingo, definíndoa como "unha ocasión excelente para darse a coñecer". É máis, tamén sinala a tremenda importancia do trato directo co cliente, recoñecendo o valor do contacto cara a cara.

Unha celebración como a Festa do Queixo é un tributo colectivo ao esforzo destes produtores e dos sete restantes da DOP, que traballan para levar o mellor do seu queixo a cada mesa. Tanto é así que, sen a súa aportación, o verbo "queixear" non existiría en Arzúa. Eles fano, e con moito orgullo.

Recinto feiral: ata 57 queixerías estarán presentes

Con 57 queixerías de Arzúa-Ulloa e outras denominacións rexionais, estatais e internacionis, dun total de arredor de 70 expositores, o recinto feiral superará dende o sábado as expectativas na cuadraxésimo novena edición dunha cita que situará Arzúa como epicentro dos sabores.

Concurso de tapas

Para ir abrindo apetito, este venres os locais de hostalaría da localidade ofrecerán de 18.00 a 23.00 petiscos co queixo como protagonista.

Horarios da fin de semana

Os días grandes serán este sábado e o domingo, cando o recinto feiral estará aberto de 11.00 a 20.30 e de 10.00 a 18.30, respectivamente. A maiores, o sábado será a inauguración, a lectura do pregón pola actriz María Vázquez e a entrega dos premios do anterior concurso de tapas a partir das 11.45. Pola tarde haberá obradoiros infantís e o festival Pequequeixo con Ollo Piollo ás 18.30. Xa pola noite, ás 21.30, arrancan Tu Futura Exmujer, seguidos por La Plazuela, Arde Bogotá e Grande Amore.

Colaboración

O Concello de Arzúa, a organización da Festa do Queixo e a DOP ceden pezas do produto protagonista para accións promocionais durante os días do evento a través dun acordo de colaboración.