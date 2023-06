La agrupación local del PSOE de Monterroso acordó este domingo pedir a su candidato a la alcaldía, Antonio Gato, que dé un paso atrás ante la negativa de los demás grupos de izquierda a facilitar un gobierno de coalición encabezado por el veterano exregidor.

La agrupación local tomó esta decisión en el transcurso de una asamblea extraordinaria celebrada a última hora de la tarde, con el objetivo de desbloquear las negociaciones para conseguir conformar un nuevo gobierno municipal, en el que el PSOE, Partido Galego (PG) y BNG tendrían la mayoría.

Tras los resultados de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, la gran fragmentación del voto hizo que de las once actas disponibles en la corporación, el PP se hiciese con tres, frente a otras tres del PSOE, otras dos de Independentes por Monterroso (IxM) y PG, respectivamente, y una del BNG.

Estos resultados harían posible un gobierno de mayoría conformado por los tres grupos de izquierdas, aunque las reticencias de PG y BNG a apoyar una candidatura encabezada por Antonio Gato es lo que ha hecho que la asamblea local tomara la decisión de pedirle que dé un paso al lado.

"Durante a campaña, tanto os candidatos do PG como do BNG xa sinalaron que non estarían dispostos a dar o seu apoio a Antonio Gato e, ante a actual situación de bloqueo das negociacións, desde a agrupación local pedímoslle ao noso candidato que dea un paso atrás para facilitar o acordo", explicó este domingo a este medio un miembro de la agrupación socialista monterrosina.

Esta misma persona admitía también que Gato no participó en la asamblea, "ao non ser militante socialista" y que su presencia en las listas se debió a que "foi un candidato imposto" por la ejecutiva provincial.

"Sabemos que o pacto de esquerdas é posible, sempre que o candidato socialista á alcaldía sexa outro que Antonio Gato", insistió este domingo este miembro de la agrupación local que, no obstante, se mostraba muy cauto sobre la posibilidad de que el veterano exregidor decida finalmente dar protagonismo a otro compañero de su lista.

La agrupación local dice que Antonio Gato, que no es militante socialista, fue un "candidato imposto" por la ejecutiva provincial

"Está en xogo que o PSOE poida gobernar ou non en Monterroso, polo que creo que a propia executiva provincial deberíanos apoiar nesta demanda, tendo en conta que os resultados obtidos cando decidiron que Antonio Gato encabezase a candidatura non foron os esperados", señalaron desde la agrupación local.

En declaraciones a este medio este pasado sábado, Antonio Gato no se mostraba dispuesto a presentar su renuncia, "porque houbo unhas eleccións, os veciños tomaron unha decisión e a miña obrigación é asumir a responsabilidade que me deron as urnas".

En este sentido, el de momento alcaldable socialista señaló que su intención "é presentarme o día 17 ao pleno de investidura e unha vez alí xa se verá".

Esta no es la primera vez que Antonio Gato mantiene una polémica con los que fueron sus anteriores compañeros de partido. De hecho, en su última etapa como alcalde por IxM llegó a pactar un gobierno de coalición con los socialistas, que terminó rompiéndose a raíz del cierre de la vivienda comunitaria en plena epidemia del covid.