El PSOE de Monterroso le entrega al PP la llave para alcanzar la estabilidad

Lo imposible a veces sucede en Monterroso. El primer pleno ordinario de la legislatura se saldó, tras tres horas y media de debates, algún punto de encuentro y reproches, con el PSOE dándole al gobierno en minoría del PP la llave para alcanzar lo más parecido a la estabilidad. El portavoz de los socialistas, Antonio Gato, presentó un "plan de actuación" o las bases para un "acordo de xestión", tal y como lo denominan, dirigido a los populares que recoge proyectos y obras que, de incluirse en los presupuestos de 2024, garantizarían el apoyo de los tres concejales del PSOE monterrosino a las cuentas. Tres votos que sumados a los otros tres del PP bastarían para alcanzar la ansiada mayoría absoluta en un pleno extremadamente fragmentado —lo componen otros dos ediles de IxM, dos del Partido Galego y uno del BNG—.

El alcalde, el popular Eloy Pérez Sindín, recogió el guante y la propuesta salió adelante con los votos a favor de las dos fuerzas mayoritarias y la abstención de los demás grupos, que ven en este movimiento el germen "de algo máis". Un extremo que los protagonistas negaron rotundamente.

"Algúns botáronnos en cara que era un presunto pacto de goberno", decía este martes Gato, "pero este é un plan de traballo para romper o fraccionamento que nos leva á inactividade", un documento vinculado "ao máis importante que pode ter un concello: os seus presupostos", indicaba a su vez Pérez Sindín. Para el regidor, un pacto PP-PSOE "non está no escenario político actual", aunque este acercamiento fue bien acogido en el equipo de gobierno. "Nós temos que recibir propostas dos grupos e estariamos encantados de que nolas fixesen chegar ou que se sumen a esta", añadió el popular, quien advierte que esta aproximación entre dos partidos tradicionalmente antagónicos no se debería quedar únicamente en "un papel de cara á galería".

Pérez Sindín aprovechó para recalcar que algunos puntos incluidos en el plan del PSOE "coinciden co noso programa". Hace referencia así a la petición para construir una nueva depuradora o la dotación de servicios "permanentes" en el entorno del área de A Peneda que, según el alcalde, son proyectos que ya están en marcha.

El documento verbalizado por Gato recoge además la creación de un parque infantil cubierto, la construcción de viviendas sociales, la puesta en marcha del complejo deportivo municipal, la ampliación del parque empresarial o la municipalización del SAF.

Otros asuntos

El pleno fue "denso", en parte por la elevada cantidad de modificaciones de crédito que enfrentaron a populares e independientes, antes socios de gobierno. No obstante, en la sesión también se dio cuenta del reparto de concejalías —Balbino Martínez se queda con Urbanismo y Deportes; Jessica Rodríguez, con Cultura, Xuventude y Servizos Sociais, entre otras, y el alcalde, con Obras y las restantes—, mientras que las dedicaciones planteadas fueron retiradas al no contar con los suficientes apoyos. El regidor proponía dos parciales y una exclusiva, pero PSOE, BNG y PG se negaron a dar luz verde e IxM pretendía abstenerse, al ver un "trato desigual" entre ediles, ya que el regidor recibiría unos 30.000 euros con dedicación al 75%, y Jessica Rodríguez 20.000 al 100%.

Asimismo, la moción del BNG para devolver a las familias las tasas de la guardería cobradas de más se aprobó de forma unánime; salió adelante la propuesta para que el regidor represente a Monterroso en la Mancomunidade y ahora los plenos serán mensuales, tras la enmienda de la oposición.