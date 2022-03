El PSOE de Monterroso denuncia que el Concello perdió una ayuda de 40.000 euros para la tercera pista de pádel

El PSOE de Monterroso denuncia que el Concello perdió una subvención de la Xunta, por valor de 40.000 euros, para la construcción de la tercera pista de pádel. El portavoz socialista, Rafael García, acusa a la alcaldesa, Rocío Seijas, de «tratar de enganar unha vez máis aos veciños, ao anunciar hai uns días que as obras desta pista foron financiadas pola Consellería de Infraestruturas cun custe de 77.000 euros».García señala que «lonxe da realidade expresada pola alcaldía, o Concello perdeu unha subvención da Dirección Xeral da Administración Local pola súa mala xestión, que agora pagarán do seu peto os veciños por non xustificar no seu prazo as obras».La cronología del proceso administrativo, según los socialistas, se inició el 31 de mayo del año pasado, cuando la alcaldía recibió una comunicación de la Dirección Xeral de Adminisración Local que le notificaba la concesión de la ayuda y su importe. El 14 de septiembre se anunció la licitación de la obra, que se adjudicó el 25 de octubre. El 27 de ese mes, Vicepresidencia Primeira publicó en el Diario Oficial de Galicia una prórroga para la justificación de las obras.La empresa contratada tenía un plazo de 23 días para la adjudicación de las obras, incluida la prórroga, «unha verdadeira temeridade para as arcas municipios, xa que era imposible cumrpir os prazos», afirma el PSOE, que critica la «falta de dilixencia» en la construcción de esa tercera pista de pádel, inaugurada el día 12.