El PSOE de Monterroso decide relevar a Antonio Gato de la portavocía local

Las aguas vuelven a bajar revueltas por Monterroso, donde el grupo municipal socialista afronta una nueva crisis.

Las desavenencias entre el que fue su número 1 en las listas con las que concurrieron a las elecciones de mayo 2023, Antonio Gato, y sus otros dos compañeros de grupo, Rafael García y Nuria Expósito, eran cada vez más evidentes en los últimos meses y este jueves las discrepancias se materializaron cuando los dos últimos decidieron –en base al artículo 8 del reglamento de Organización del Concello– modificar la designación de la portavocía, relevando así a Gato de este cargo.

De esta forma, Rafael García pasa a ser ahora el nuevo portavoz del grupo socialista, mientras que Nuria Expósito será la primera suplente.

No obstante, desde el PSOE aclaran que la decisión no supone la expulsión de Antonio Gato, que continuará como edil dentro de este mismo grupo, "polo que a previsión é que continuemos contando co seu apoio", afirma García.

Pero a pesar de esas buenas intenciones, la realidad es que la evidente falta de diálogo entre Antonio Gato y sus compañeros de grupo está a punto de hacer saltar por los aires un acuerdo prelectoral que no dio en ningún momento los resultados esperados.

Y es que a la hora de presentar su candidatura a las últimas municipales, el PSOE provincial apostó por recuperar para sus filas al veterano exregidor socialista, después de que en 2019 concurriera a los comicios como independiente, y poniéndolo por delante de su entonces líder Rafael García, que ocupó el número dos de la lista.

Sin embargo, el tándem no tuvo el efecto deseado y la extrema igualdad de votos conseguidos entre las distintas fuerzas dio como resultado una corporación de lo más dividida, en la que el PP gobierna ahora en franca minoría –solos tres concejales de once– mientras que el veto de las fuerzas de izquierda a la figura de Gato y la negativa de este a dar un paso al lado –que abriría la puerta de la alcaldía a su compañero de filas– también acabó por frustrar cualquier posible intento de gobierno progresista.

Cisma socialista en el último pleno de Monterroso

Con esa tensión acumulada dentro de las filas socialistas, fue en el último pleno municipal cuando las diferencias dentro del grupo se hicieron todavía más evidentes.

Antonio Gato pretendía presentar dos propuestas consistentes en sendos planes anuales de actuación para mejoras de caminos municipales y en el área recreativa de A Peneda. Sin embargo, tuvo que acabar retirando las dos mociones al anunciar sus compañeros de grupo que no las apoyarían.

Antonio Gato explica que, con esas propuestas, pretendía facilitar un acuerdo con el gobierno del PP "para salir da parálise na que se atopa o Concello, xa que no difícil xogo de equilibrios no que se atopa a corporación resulta imposible aprobar ningunha proposta".

Sin embargo, la visión de sus dos compañeros de grupo es totalmente opuesta y argumentan su negativa a apoyar esta iniciativa en el hecho de que "a proposta de Gato parece unha fórmula máis pensada para compracer ao goberno local do PP, que en demostrar que o PSdeG –que tiene el mismo número de ediles que el grupo de gobierno– é realmente unha alternativa para sacar a Monterroso da situación de estancamento na que se atopa".

Pero además de estas evidentes diferencias de estrategia a la hora de plantear la labor de oposición, Antonio Gato y Rafael García se acusan mutuamente "de falta de diálogo e comunicación", lo que hace que su relación se reduzca casi exclusivamente a las sesiones plenarias.

Antonio Gato no oculta sentirse traicionado

Antonio Gato no oculta sentirse traicionado por su compañeros socialistas y defiende su postura basándose en el hecho de que según está de dividida la corporación monterrosina, "levamos ano e medio perdendo o tempo e sen facer nada, polo que o que intento é aportar propostas positivas e chegar a acordos co grupo de goberno para poder facer cousas para a veciñanza".

Para Rafael García, la estrategia de su grupo al frente de la oposición debe ser otra, "xa que nós somos unha alternativa", lo que, según aclara, "non quita que poidamos apoiar as propostas doutros grupos sempre que as vexamos positivas para o pobo".

Tanto Antonio Gato como Rafael García admiten que estas discrepancias se arrastran desde meses atrás y aseguran que "non é unha situación cómoda para ninguén".

Un futuro incierto para los socialistas y para la propia corporación

Tras la destitución de Antonio Gato como portavoz de su grupo, el futuro del grupo socialista y de la propia corporación monterrosina parece ahora más incierto que nunca.

La posibilidad de una moción de censura al gobierno del popular Eloy Pérez pende como una espada de Damocles desde el mismo momento de su investidura como alcalde.

Sin embargo, la extraordinaria fragmentación de la corporación hace que esa posibilidad sea cada vez más difícil, ya que las fricciones internas también están presentes en otros grupos.

De momento, habrá que esperar a lo que suceda en el próximo pleno, previsto para el día 26 de septiembre, para ver si la relación entre los socialistas se normaliza o, si por el contrario, el grupo acaba por romperse definitivamente.