PSOE y BNG dejan en el aire ahora su apoyo a la fábrica de Altri en Palas

Al acuerdo parlamentario de febrero de 2022 por el que PP, BNG y PSOE unían fuerzas en O Hórreo para que la planta de Altri se instalase en Lugo, le han salido fisuras. Los dos partidos de la oposición ahora dejan en el aire su apoyo a la pastera lusa, justo cuando los populares exigen un posicionamiento claro, un movimiento que vivirá su primer asalto el martes en el pleno de la Diputación de Lugo, al que el PP llevará el asunto en forma de moción.

Hasta entonces, las directivas de BNG y PSOE tienen tiempo para acordar una postura aunque por ahora guardan silencio. Con todo, desde algunas agrupaciones locales han tomado la delantera y, por ejemplo, el PSOE de Palas de Rei emitía este miércoles un comunicado en el que expresaba su "oposición á instalación dunha macrocelulosa no noso concello", mientras que el BNG de Monterroso hacía lo propio por "como repercute nos nosos recursos naturais", a la vez que ponía el foco en que "o investimento de tanto diñeiro público –Altri aspira a 250 millones de fondos europeos– nun proxecto privado que exporta o producido, vai en contra do modo de vida sostible polo que apostamos".

Por su parte, el socialista José Tomé puntualizó que la Diputación apoyará "calquera industria que non supoña un foco de contaminación non admisible", y la nacionalista Ana Miranda escribió: "O proxecto de Altri implica destrución do territorio, natureza, modos de vida, economía produtiva, auga, alimento, patrimonio". Así mismo, Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al Gobierno central que no destine dinero público a la pastera.

Las charlas informativas arrancan con tensión

Lleno en la charla de Altri en Monterroso. EP

La división política impregnó a la ciudadanía, o al revés, y así se evidenció durante el arranque de las jornadas informativas con las que Altri pretende trasladar a los vecinos de A Ulloa y de concellos limítrofes las claves del proyecto Gama.

En una casa de la cultura de Palas abarrotada de vecinos, medios y políticos –por la noche hubo una segunda reunión en Monterroso–, había voces de apoyo a la planta pero, sobre todo, una oposición que va a más.

Ambos encuentros acabaron al grito de "Altri non", con los representantes de la firma cerrando el turno de preguntas antes de lo previsto y los ánimos caldeados. Este jueves le toca el turno a Melide (13.00), Agolada (15.30), Santiso (17.30) y Antas (20.30).

Gente que no pudo acceder en Monterroso. EP

Las claves del plan

El director del proyecto, Bruno Dapena, acompañado por Olga Arias, responsable de Recursos Humanos; Joana Ferreira, ingeniera del proyecto Gama, y Pedro Baptista, director de operaciones de Altri en España, se afanó en defender la iniciativa. La calificó de "pioneira a nivel mundial para a produción de lyocell", que empleará "madeira certificada de bosques galegos, que actualmente se está vendendo no exterior", con un proceso "libre de cloro" y que "utilizará poucos recursos en comparación de fibras como o poliéster, de orixe fósil".

Dapena habló también de que prevén ocupar 366 hectáreas, pero que para uso industrial serán 112, ya que "o resto se manterá como está", incluso creando un "tampón verde" que mitigaría el impacto visual, y subrayó que esta planta "non consumirá auga, senón que a usará". En ese punto explotaron las risas irónicas entre el público, pero él siguió detallando que el agua se devolverá "100% depurada ao río" y que las emisiones través de una chimenea de 75 metros "non terán impacto".

Representantes de Greenfiber en la charla en Palas. VICTORIA RODRíGUEZ

Le siguió Olga Arias, quien cifró en 500 los empleos directos y en 2.000 los indirectos, además de enumerar las colaboraciones con entidades locales que la firma planea o los cursos que abrirían las puertas a acceder a la plantilla de Greenfiber –el nombre con el que Altri desembarca en Galicia–.

¿Por qué en Galicia?

Las pancartas llevaban aparejados interrogantes. Desde el público se cuestionó desde el suelo rústico en el que se quiere instalar la planta hasta cuánto de circular es el proceso del agua empleada o por qué se decantan por Galicia y no por Portugal, donde ya tienen tres celulosas. Dapena contestó a ello que aquí se dan "as condicións: hai a materia prima suficiente –el eucalipto– e está a industria téxtil". Pero no convenció.

Por su parte, desde Ulloa Viva se sacó a la palestra la finalidad real de la planta: "Se para unha tonelada de lyocell fai falta unha de celulosa, e se van producir 400.000 toneladas de celulosa e 200.000 de lyocell, para onde vai o que sobra?". Entonces, Joana Ferreira reconoció que en Palas se hará pulpa soluble que se venderá, es decir, celulosa, y fibras textiles.

Contaminación

Consecuencias como la proliferación de eucalipto, las expropiaciones de terrenos a ganaderos y agricultores o el impacto en producciones ecológicas fueron otros de los temas candentes, como también las emisiones y los vertidos.

En este sentido, desde Altri subrayaron que la suya no es una empresa contaminante y que cumplen todas las legislaciones medioambientales, pero uno de los presentes alertó de las "8,7 toneladas diarias de xofre reducido, óxido sulfuroso, óxidos nitrosos e material particulado" que se emitirán y una doctora detalló las patologías que derivan de la contaminación pese a que su volumen entre en los parámetros de la ley. Y preguntó si se hará vigilancia epidemiológica una vez puesta en marcha la fábrica.

Pedro Baptista concluyó diciendo que la intención no es "destruir todo alrededor de la planta" porque el objetivo es operar "por 50 años".