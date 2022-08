El PSOE de Antas de Ulla denuncia que el alcalde oculta información del Concello

El PSOE de Antas de Ulla denuncia que el alcalde impide a los concelleiros socialistas acceder a documentos públicos que contienen información tanto económica como judicial sobre el Concello.

Concretamente, reclaman el acceso a facturas, albaranes y expedientes relacionados con dos comunicaciones dirigidas al concello por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Lugo.

Desde el partido socialista señalan, que con el constante "veto" a la información económica y judicial, el alcalde del PP "vulnera gravemente o dereito dos concelleiros do PSdeG a controlar a acción do goberno e despreza á veciñanza, porque son representantes democraticamente elixidos" denuncian.

Señalan que en octubre de 2021 solicitaron por registro expedientes relacionados con procesos judiciales y contratos realizados por el gobierno municipal. Sobre esta solicitud, indican que no solo no pudieron comprobar la totalidad de los expedientes, sino que además "detectamos fallos que provocan supostas duplicidades no rexistro público municipal e que o propio alcalde recoñeceu" comentan.

Los socialistas, convocaron un pleno extraordinario, que tendrá lugar este miércoles, con el fin de exigir a la alcaldía que de acceso a la información del concello y que solucione los problemas del registro.

La portavoz socialista, Pilar Garcia Porto, se pregunta "que esconde o alcalde do municipio de Antas de Ulla para impedir e torpedear o acceso a determinados expedientes durante anos".