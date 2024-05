El proyecto de Altri en Palas de Rei enfrenta a PP y BNG, que se acusan de "mentir"

El PPdeG y el BNG se acusaron mutuamente de mentir sobre el proyecto que la multinacional Altri prevé en Palas de Rei para fabricar fibras textiles a partir de celulosa, contra el que los nacionalistas plantearon una moción en el pleno del Parlamento, celebrado este martes.

La iniciativa del BNG, que reclamaba a la Xunta "deixar de apoiar" este proyecto "por su impacto negativo" y desarrollar un plan alternativo plurianual para la comarca dotado con 250 millones de euros, fue rechazada por los votos en contra del PPdeG, mientras que el PSdeG se abstuvo y Democracia Ourensana votó a favor.

El diputado del BNG Luís Bará aseguró que este proyecto "bate todos os récords de engano, mentira e ocultación" por parte de la Xunta, que está actuando "con absoluta parcialidade na súa tramitación" e incluso "está ao borde da prevaricación" porque es "xuíz e parte" en la tramitación de la planta, que el Gobierno gallego declaró proyecto empresarial estratégico hace dos años.

Según Bará, fue en ese momento cuando la Xunta "ocultou" que la planta, aparte de 100.000 toneladas de lyocell, iba a producir 400.000 toneladas de celulosa, y el "segundo engano" fue cifrar en 2.500 los puestos de trabajo que se iban a crear, "cando só serán 500 directos".

Por el contrario, el diputado del PPdeG Gonzalo Trenor dijo que es el BNG el que está generando una "sucesión de mentiras", sobre el proyecto de Altri, como las de su impacto ambiental en la Red Natura o en el Camino de Santiago "sen o máis mínimo rigor científico" en todos los casos.

Trenor tachó los argumentos de los nacionalistas como "os das mentiras, as fake news e os bulos" y los del "non" por sistema "a calquera proxecto empresarial que supoña crear riqueza e emprego". También recriminó el "papelón" de los socialistas al no hablar "absolutamente nada" de la moción durante su intervención en este debate.

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias instó a la Xunta a "ser máis esixente cos criterios ambientais" y criticó su "falta de transparencia e opacidade" sobre Altri, al que considera un "proxecto político", más que industrial.

Los socialistas presentaron una enmienda a la moción en la que sustituían la petición nacionalista de "deixar de apoiar o proxecto" por instar a la Xunta a "cumprir rigorosamente os requisitos esixidos pola lexislación ambiental". El BNG no aceptó la propuesta, por lo que el PSOE finalmente se abstuvo.