La producción ecológica gallega factura 113 millones y multiplica su superficie

El Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) experimentó un espectacular despegue en los últimos cinco años. En 2021 alcanzó una facturación de 112.968.893 euros frente a 41.756.422 de 2016, con un incremento del 170%. Lugo sigue siendo la provincia con más volumen de producto certificado, con 34,9 millones de euros al cierre del último ejercicio. La provincia suma 16.606 de las 32.200 hectáreas registradas el año pasado, que se incrementaron de forma sustancial en el primer semestre de este año hasta llegar a las 45.510. Esta cifra supone un aumento del 64% frente a las 27.716 hectáreas existentes en 2016 y triplica las 14.167 del balance de 2010.

El presidente del Craega, el pastoricense Francisco López Valladares, presentó estos datos en el acto conmemorativo del 25º aniversario de esta entidad, celebrado en Palas de Rei, que se hizo coincidir con el Día de la Agricultura Ecológica de la Unión Europea. López Valladares subrayó que esta expansión se vio favorecida por la línea de ayudas abiertas el año pasado por la Consellería do Medio Rural para este tipo de actividad.

Valladares, que está al frente de la entidad desde 2017, recordó sus inicios como uno de los primeros operadores, hace 23 años, "cando ninguén coñecía a agricultura ecolóxica". El anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le pidió en el vigésimo aniversario del Craega un crecimiento del 20% y los datos comparativos entre 2016 y 2022 demuestran que "fixemos os deberes".

Se trata de un salto cuantitativo importante, que servirá de base para una mejora de los datos económicos de este año, pero Francisco López Valladares resaltó que "queda moito camiño por percorrer e hai que arrimar o ombreiro para acadar o reto fixado pola Unión Europea, que é certificar o 25% da superficie agraria útil de Galicia".

El máximo responsable del Craega agradeció la presencia de los tres conselleiros presentes en el acto —José González, de Medio Rural; Ángeles Vázquez, de Medio Ambiente; y Rosa Quintana, de Mar— y del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Aprovechó la ocasión para recalcar que "é o momento de reunirnos coas administracións para ver onde queremos chegar e crear as ferramentas para acadar ese obxectivo comunitario".

El presidente de la Diputación, José Tomé, destacó que la labor del Craega "foi, e debe seguir sendo, un elemento clave no futuro do rural porque aposta pola innovación, favorece a tan necesaria ordenación do territorio e combina o desenvolvemento económico co coidado do medio ambiente". Tomé manifestó, además, la importancia del "valor engadido" de la producción ecológica para el sector primario de Lugo.

EL PAPEL DEL MAR. Rosa Quintana, titular de la Consellería do Mar, agradeció el compromiso del Craega "coa terra e co mar para facer unha Galicia más verde e máis azul. Recordó que tras el estreno de la acuicultura, la recogida de algas y las conservas ecológicas en el Craega hubo un crecimiento exponencial hasta alcanzar una facturación de 20,9 millones el año pasado, lo que supone un 20% del total del colectivo.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reconoció el trabajo del Craega a favor del ecosistema mediante el control y la certificación de las producciones y animó a sus responsables a sumarse a la Alianza Galega polo Clima, que cuenta ya con 30 entidades adheridas. Vázquez avanzó que el sector agroganadero será considerado "prioritario" en la futura Lei do Clima de Galicia. Recalcó que este modelo agrícola constituye un modelo a seguir para lograr la neutralidad de las emisiones de carbono "ao diminuír a aplicación de fertilizantes".

El conselleiro de Medio Rural, José González, destacó "a máis que significativa evolución da agricultura ecolóxica nos últimos anos, cunhas cifras que confirman que a produción está máis que consolidada e pasou de ser unha moda a unha tendencia actual".

González indicó que la ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, con herramientas como los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, permitirán el crecimiento de este sector y que se alcance el 25% de producción ecológica sobre la superficie agraria útil que exige Bruselas.