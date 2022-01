El PP de Melide dice que hay obras por 1,7 millones sin licitar

El PP melidao denuncia que el bipartito formado por Adiante Melide y PSOE tiene paralizada la licitación de proyectos por importe de 1,7 millones de euros. La portavoz popular, Dalia García, recuerda que el Ayuntamiento tiene que aprobar este mes el Plan de Obras e Servizos para 2022, "cando está sin adxudicar o POS de 2021 e obras do ano 2020".

Dalia García entiende que estos retrasos "poden levar a que as obras queden desertas se ás empresas non lle son atractivos os prezos de licitación ante a suba do custo dos materiais".

Entre los trabajos pendientes citados por los populares se encuentran la reforma y puesta en valor de la Rúa do Covento, perteneciente al plan de 2020, la Rúa de Ovedo o la senda peatonal de Sabín, del plan de 2021.

El Partido Popular recalca que también está sin licitar la piscina, cerrada desde 2019, "cando o tenente de alcalde mellor pagado de Galicia, José Prado, anunciou en novembro de 2020 que esta obra estaría licitada ao ano siguiente; 431 días despois deste anuncio aínda non está na plataforma de contratación". Esta actuación estaba valorada en 600.000 euros. Otros trabajos pendientes afectan a espacios sensibles al turismo, «o cal supón un grave perxuízo para a vila", dice el PP.