El PP lucense exige al Gobierno central que garantice la viabilidad del proyecto de Altri

El diputado popular Francisco Conde ha avanzado este viernes, día 25, que su grupo "exigirá en el Congreso, a través de una proposición no de ley, que el Gobierno del Estado garantice la viabilidad del proyecto de Altri, su inclusión en el PERTE de descarbonización y el acceso a fondos europeos".

En concreto, Conde confía en que Sánchez "aproveche la visita" prevista este sábado 27 a Lugo para "concretar el apoyo que necesita Altri" para que la fábrica de fibras textiles se asiente en la provincia, concretamente en Palas de Rei.



"Sería imperdonable que no dijera nada, toda vez que está en juego la reindustrialización de nuestra provincia", ha dicho Francisco Conde, que confía en que no "deje pasar una oportunidad significativa para el desarrollo económico y la innovación industrial en Galicia que contribuiría a la creación de 2.500 empleos".



Conde ha dicho que "Sánchez garantizó públicamente hace año y medio al presidente Rueda los fondos que permitirían el desarrollo de este proyecto", que supondría una inversión de 900 millones de euros. Sin embargo, ha afeado, "estamos en enero de 2024 y ni el Gobierno, ni el Partido Socialista, ni tan siquiera el hombre anuncio que Pedro Sánchez tiene en Galicia fueron capaces de trasladar a los gallegos una sola certeza que garantice que van a cumplir la palabra dada".



Los populares reivindican que "Lugo y Galicia no son menos que otras provincias y Comunidades", por lo que "no se entendería que Sánchez no diga nada sobre este proyecto".



Paralelamente, los populares también piden acelerar el lanzamiento de las líneas del PERTE y las bases de las convocatorias; así como colaborar con Altri, los posibles socios potenciales y entidades implicadas en el proyecto para fortalecer la cadena de valor y garantizar un impacto económico y sobre el empleo local positivo.



Además, reclaman transparencia y participación pública en todas las etapas del proyecto y solicitan que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico incluya de forma inmediata una modificación en la Planificación Eléctrica 2021-2026 a efectos de que se pueda construir la subestación eléctrica necesaria para garantizar el abastecimiento energético de la planta.