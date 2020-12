El PP demanda al gobierno local que arregle varios tramos del Camiño en Melide

El PP de Melide demandó al bipartito local, formado por Adiante Melide y PSOE, el arreglo del Camiño de Santiago a su paso por el municipio. La portavoz popular, Dalia García, recibió quejas vecinales por el estado de abandono de la ruta jacobea en varios puntos de la localidad, especialmente, en O Leboreiro.

La edil comprobó sobre el terreno "o desleixo dos responsables municipais cun Camiño que é moito máis que iso. É un motor económico para Galicia e para Melide", señala. Por esta razón le pide al grupo de gobierno que busque fórmulas de colaboración con la Xunta para "arranxar e preservar en boas condicións unha das arterias turísticas máis importantes de Melide".

Dalia García sostiene que "non podemos dar unha imaxe de deixadez cando está a punto de comezar un Ano Santo que será fundamental para a economía da comarca". García recordó que "a pesares de que existe unha empresa para un mantemento xeral do Camiño de Santiago, os concellos non poden esquecer a súa competencia sobre camiños municipais, como é o caso desta ruta".

La concejala del PP recuerda que el tramo melidao del Camiño "leva meses sen mantemento e as fochancas dificultan a vida cotiá dos veciños que viven preto del". García acusa al alcalde, José Manuel Pérez, de "ter unha facilidade pasmosa para desligarse das súas responsabilidades e atribuírllas á Xunta".