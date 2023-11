Porto acusa a Varela de pagar facturas con una ayuda para el centro cultural

La alcaldesa de Antas, Pilar García Porto, denuncia que el anterior gobierno local, el del popular Javier Varela, desvió 816.000 euros de fondos europeos para la reforma integral de la casa de la cultura al pago de facturas, "unhas atrasadas e outras recentes", dijo la socialista, quien calificó la gestión de su antecesor de "caótica, neglixente e irresponsable".

García Porto tiró de cifras y fechas en su intervención. Explicó que el 27 de diciembre de 2022 la cuenta que el Concello posee en Abanca arrojaba un saldo de 14.483,30 euros y dos días después este ascendía a 831.368,32, una vez que el Mitma había ingresado la subvención del Pirep Local. Sin embargo, en seis meses la práctica totalidad de ese dinero se habría esfumado: "O 15 de xuño, a dous días da toma de posesión, nesta conta había 40.739,70 euros", indicó, "e non había nin proxecto". A su vez, añadió que esta actividad se intensificó a partir de las elecciones, cuando se despacharon 145.000 euros en facturas.

A estas acusaciones, Javier Varela respondió a través de un comunicado. En él defiende el "normal funcionamento de pagos na tesourería municipal" y también habla de fechas y cifras. Recuerda así que el 17 de junio, el día de la toma de posesión, el acta de arqueo lanza un saldo de "436.036,44 euros nas contas do Concello" -García Porto se refiere solo a la cuenta de Abanca-, y que en ese momento la previsión estimada de ingresos pendientes ascendía a 420.000 euros.

Así, el exalcalde desmiente el desvío de fondos para pagar facturas y que la subvención del Pirep está reflejada en el presupuesto de ingresos, "igual que no de gastos figuran os 945.000 euros do montante total da obra", ya que el Concello debería financiar el restante a través de un préstamo.

¿QUÉ CABE ESPERAR? García Porto avanzó que llevarán esta situación al Tribunal de Contas y que tratarán de evitar que otra administración tutelase al Concello. Detalló también que hay dos posibles escenarios, pero ambos pasan por recuperar los 816.000 euros que ahora el Concello no tiene.

De conseguirlos, estos pueden devolverse al Gobierno o se pueden destinar a la obra y, a mayores, el Concello aportar otros 277.000 euros para rehacer el proyecto -"non se axustaba ás intervencións subvencionables" y tenía el Iva calculado sobre el 10% cuando es del 21%- y para hacer frente a actuaciones no amparadas por la ayuda. También habrá que reprogramar el remate de la obra, previsto para septiembre de 2024.

Para sanear las cuentas habrá que echar mano de la reorganización económica mediante "un instrumento" que la alcaldesa no detalló, más allá de hablar de la actualización de las ordenanzas o de la renegociación de la deuda con los bancos, aunque avanzó que se llevará al pleno del 30. "Saír disto si, pero non hipotecando o futuro do Concello", insistió la regidora, quien confía en que el 1 de enero se pueda aplicar el nuevo presupuesto municipal.

La alcaldesa cifra la deuda heredada en 1,5 millones

La alcaldesa aseguró que la deuda heredada supera los 1,5 millones de euros —el 75% del presupuesto anual medio, pese a que el último fue de 3,5 millones—. Ahí no se contemplan los 277.000 euros que el Concello tendría que añadir para reformar la casa de la cultura.

De sentencias a impagos

García Porto explicó que 300.000 euros se destinarán a hacer frente a sentencias judiciales derivadas de deudas a empresas, como a la que en 2015 ejecutó la mejora del campo de fútbol municipal, o los 145.000 euros de sentencia y de impagos en suministro eléctrico.

Además, Sogama y el Consorcio Galego de Benestar retienen cada mes 60.000 euros porque no se abonaban las correspondientes cuotas y hay que pagar 100.000 por la compra de la Casa da Irmandade y la casa cuartel. En el caso de esta última, Varela se comprometió a adquirirla por 79.000 en subasta "pero non hai reserva de crédito no orzamento".

400.000 EUROS. Es la ayuda europea que se puede perder, pese a estar ya concedida, para remodelar la Praza Nova. El motivo: no abrir el correo que especificaba los plazos disponibles.