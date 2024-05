Pontón llama a la Xunta a "rectificar"con Altri

El presidente de la Xunta pidió este miércoles "tranquilidade a tódolos galegos" en relación a la fábrica de fibras textiles que Altri plantea en Palas de Rei. Alfonso Rueda reiteró que el Gobierno gallego "xamais autorizará nada que non cumpra con todos os criterios" en relación al proyecto, que está pendiente de que la Administración autonómica le conceda o no la autorización ambiental.

Fue en el pleno del Parlamento, donde Rueda respondió a una pregunta formulada por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sobre la razones que han llevado a la Xunta a "admitir" la colocación de una "macroinstalación de produción de celulosa no corazón de Galicia".

Mientras la líder nacionalista lo instó a "rectificar" en el apoyo de la Xunta al proyecto Gama tras la multitudinaria manifestación en contra del complejo que el pasado domingo recorrió Palas y tachó al pontevedrés de "comercial de Altri", Rueda recalcó que su Gobierno está decidido a "non deixar escapar as oportunidades" industriales que "aseguren o futuro" de la comunidad, siempre y cuando "cumpran escrupulosamente". "Exerceremos as nosas responsabilidades e non lle fallaremos a Galicia", aseveró en un careo en el que incidió en que los gallegos "queren emprego de calidade" y rechazó que "o BNG e as súas asociacións satélite decidan" sobre el futuro industrial de la comunidad.

Rueda culpó a Pontón de "estar entrenada en terxiversar os datos" y le afeó que el BNG apoyase meses atrás en la Cámara autonómica diversas iniciativas de apoyo al proyectos, conociendo "os mesmos datos que se coñecen a día de hoxe", algo que fue negado desde la bancada nacionalista.

Además, el mandatario aludió a una carta enviada por el exalcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez Barcia en la que este "ofrecía ao seu concello" para acoger "a pasteira", aludiendo al proyecto como "unha iniciativa intelixente", que permitiría completar el ciclo de valor "da gran masa forestal" de la comarca de A Mariña.

En un debate en el que volvió a reprochar a la sarriana la candidatura conjunta del BNG con Bildu y ERC para los comicios europeos y arremetió contra su "demagoxia e incoherencia", contrapuso "o apoio incondicionado e entusiasta" del Bloque al proyecto Gama "antes das eleccións" autonómicas con su rechazo actual.

Pontón insta a Rueda a "escoitar o que dixeron miles de galegos"

Por su parte, la líder del BNG instó a Rueda a un ejercicio de "humildade" y a "escoitar o que lle dixeron miles de galegos" el domingo. "Vaia menos de excursión a Madrid e vaia máis a Palas de Rei, Santiso, Melide ou Vilagarcía. Pregunte á xente o que opina", señaló Pontón, que aludió a la presencia de Rueda el domingo en la manifestación convocada por el PP contra la ley de amnistía.

Convencida de que la multinacional lusa pretende "coarlle a Galicia unha macrocelulosa contaminante", Pontón culpó al Gobierno de Rueda de "mentir e enganar" ante una iniciativa que, dijo, "representa un golpe para a comarca" de A Ulloa, implicará "converter o monte nun polvorín de eucalipto" y "contaminar" el Ulla y, por extensión, la ría de Arousa, de la que, recordó, "dependen 4.000 familias".

Echando mano de la documentación que trascendió al salir a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto Gama a inicios de marzo, Pontón señaló que la previsión es que la planta devuelva al río Ulla el agua que utilice en su proceso productivo con una temperatura de 27 grados. "Despois das eleccións coñecemos o proxecto e as grandes mentiras do PP", censuró, para luego tachar de "gran mentira" que el objetivo central sea levantar "unha fábrica de fibras textiles". "Se non teñen nin socio tecnolóxico para producir o lyocell", espetó.

En términos económicos, afeó que Greenfiber, la sociedad integrada por Altri y Greenalia para promover el complejo industrial, aspire a captar fondos públicos por valor de 250 millones para impulsar el proyecto, que supondrá una inversión total superior a los 900 millones y la creación de "500 empregos, no mellor dos casos". "Cada posto de traballo sae a 500.000 euros. Quen lle dera aos empresarios deste país que vostede os defendera así", recriminó la primera espada del Bloque, que recomendó a Rueda "abrazar menos ás multinacionais e un pouco máis ás pemes e aos autónomos".