Polémica en Melide por unha subvención á portavoz do PP

Ou equipo de goberno melidense, formado pola coalición de Adiante Melide co PSOE, denuncia que ou Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ulla-Tambre-Mandeo aprobou a concesión dunha axuda de strong <>177.600 euros a Dalia García Couso, portavoz do PP municipal.

Destacan a gravidade "do asunto" porque, segundo sinalan dende ou bipartito, "a xunta directiva do GDR está formada por varios alcaldes do PP dá zona e pola propia Dalia García". Engaden que a popular ocupa ou seu posto na xunta directiva "en representación dunha asociación veciñal á que non se lle coñece actividade e coa que non ten vinculación ningunha".

A proposta subvencionable dá que é promotora García Couso consiste na rehabilitación dá casa reitoral de Santo Estevo de Vilamor para convertela nun establecemento de hostalería. Ou grupo de goberno lamenta que se lle dese máis puntuación "a un proxecto particular dun directivo do GDR que a outras iniciativas de calado social como un centro de día non Piñeiro".

A portavoz popular desminte calquera irregularidade nos trámites e lamenta que a súa vida privada "sexa utilizada como arma política porque non lles interesa falar de Melide". García explicou que nin ou seu cargo non GDR nin ou seu cargo político actual son remunerados, e que se trata dun "proxecto persoal, son unha persoa que quere emprender non territorio e gañar a vida e fágoo con todas as dá lei. Solicito esta subvención como a pode solicitar calquera".

Dalia García asegura que vai "tomar as medidas oportunas ao atentarse contra vos meus datos persoais nun procedemento non que non hai ningunha resolución nin ningunha acta aprobada e que ademais é público", e engade que non vai permitir "que se mercadee coa miña vida privada".