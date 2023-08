Pobo que actúa, pobo que aguanta

En Outeiro ten habido ata 150 veciños ala pola década de 1930, logo medio cento e agora aguanta un puñado de casas. Pero esta non é a historia dunha desas aldeas ás que a marcha do seu último habitante borrou do mapa e da memoria. Non é esa historia porque nesta, aínda que falte tempo, sobran ganas.

Esas poucas casas habitadas non son abondas para que Outeiro volva ser o que era, pero son as suficientes para resistir, e os veciños que alí teñen a súa vida, como os que a tiveron que construír lonxe, néganse a que a aldea da que beben as súas raíces acabe esmorecendo.

Hai un ano forxábase un grupo de WhatsApp co firme propósito de reunir todos aqueles con lazos nesta aldea pertencente á parroquia de Milleirós, en Monterroso, para idear, dar forma e executar iniciativas que lle devolvan o fulgor dalgún día.

Aquela xuntanza virtual, iniciada por Carlos Rodríguez e Yolanda Vázquez, deu os seus froitos e nesta fin de semana materializábase en forma de xantar, moito máis multitudinario do que chegaron a pensar os seus promotores –foron 37 asistentes–.

Desta xuntanza non só manaron novas amizades, senón que tamén naceron varias propostas: algunhas delas sinxelas, como solicitar a instalación duns bancos nos que fomentar a conversa entre veciños, e outras complexas, como rehabilitar vivendas deshabitadas.

Carlos Rodríguez, de feito, quere arranxar a casa dos seus avós maternos, coñecida como a de Baixo ou de Fardel, porque nela pasou os primeiros catros anos da súa vida e alí quedaron recordos ancorados.

"A cada un parécelle que o lugar no que naceu é o máis bonito, pero este... Outeiro está nun altiño e case non se ve ata que chegas alí", fala con devoción este home asentado en Portugalete, en Bilbao, que recorda con especial cariño as festas de San Pedro. "Eran as mellores do mundo aínda que só viña un tamborileiro e un grupo pequeniño. Teño a imaxe dun veciño, Julio, subido nun valado tirando os foguetes das vésperas", lembra daqueles días nos que calquera faena paraba "para matar o año para a festa. Na miña casa podiamos ser uns 20", di dunha vivenda á que sempre volveu e á que agora incluso regresou a súa filla: "Non imaxinas a ilusión que me fixo cando me enviou unha foto co seu mozo desde o curralciño".

Aquelas festas, a carón da capela que levantaron no seu día os da casa grande de Mouronte –os de Outeiro facían as celebracións relixiosas en Novelúa, agás o San Pedro–, xa hai décadas que non son unha realidade, así que un dos obxectivos máis próximos é traelas de volta.

En Outeiro soñan ao grande, queren que a súa sexa a aldea que escapou do abandono, e mentres soñan, fan que viva.