El pleno de la Diputación no apoya la implantación de Altri en Palas

El pleno de la Diputación Provincial de Lugo se niega a apoyar la empresa Altri para que instale en Palas de Rei una macrocelulosa y fábrica de fibras textiles, después de que los diez diputados del PSOE y los dos del BNG -en ausencia de Daniel García por motivos de salud-, con el voto de calidad del presidente, José Tomé, echaran por tierra la moción presentada por el grupo del PP, en la que se instaba a dar la mano a la pastera lusa en su proyecto Gama.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, recriminó a las dos formaciones del gobierno provincial el cambio de postura respecto a 2022, cuando los tres partidos acordaron por unanimidad en el Parlamento gallego agilizar los trámites para que Altri desembarcara en A Mariña con su fábrica de lyocell.

Una vez expuesto públicamente el proyecto a través del Estudio de Impacto Ambiental, tanto los socialistas como los nacionalistas se oponen a la instalación de una macrocelulosa que "non pechará o ciclo produtivo" y que ocasionará "graves afeccións sobre o río Ulla, a ría de Arousa, as especies endémicas da Serra do Careón e a comarca da Ulloa, que se fará invivible", según aseguró el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, durante la sesión plenaria, que siguieron en primera persona varios integrantes de la plataforma Ulloa Viva y vecinos de la zona.

Por su parte, Pablo Rivera tildó los planes de Altri y la postura de la Xunta respecto a ellos de "engano" y "traizón" y, por eso, "evidentemente cambiamos de opinión", mientras que Tomé concluyó que "fábrica de fibras téxtiles si, macrocelulosa non".