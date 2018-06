Dos pioneros contra el acoso escolar

El IES Do camiño, de Palas de Rei, trabaja por la mejora de la convivencia en el centro escolar a través de diferentes programas e iniciativas.

Durante el curso académico 2014-2015, dicho centro educativo dio un paso adelante al poner en funcionamiento el programa de Titorías entre Iguais (TEI), incluido dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC), como una estrategia educativa y medida práctica contra la violencia y el acoso escolar -bullying-, que implica a toda la comunidad educativa y pretende fomentar las relaciones entre la comunidad estudiantil.

Pablo López y Luis Ángel Bran, alumnos de segundo de BAC en el IES do Camiño, fueron pioneros al implantar este programa de integración entre sus compañeros y profesores. Ello los llevó a emprender también una labor formativa y de divulgación del programa TEI en los institutos de Vilagarcía, O Grove y Monfero, y en la Escuela de Magisterio de Lugo. Su trabajo fue reconocido con sendos diplomas acreditativos expedidos por dichos centros.

"Fue una experiencia nueva para nosotros hablar delante de tantas personas. Al principio estábamos muy nerviosos, pero solo fue una situación que sentimos en Vilagarcía y O Grove, que fueron los dos primeros institutos que visitamos", afirma Bran. Su compañero Pablo López afirma que "os nervios fóronse nas seguintes visitas. En Monfero estivemos con Magú Puchades, que foi a nosa orientadora en Palas de Rei, e agora traballa alí, e xa estivemos moito mellor", comenta.

"Todo xurdiu por unha proposta da orientadora do instituto, Magú Puchades, e do director, Andrés Vázquez. Consistía en apadriñar os rapaces que viñan novos en primeiro da Eso. Ao principio non sabiamos o que era, pero metímonos pola influencia do grupo, e porque era algo novo", afirma Pablo López. "Y también porque así perdíamos horas de clase, todo sea dicho", bromea Luis Ángel Bran, quien también vio la necesidad del programa entre los recién llegados al IES do Camiño.

"Pode resultar filosófico pero canto máis duro sexa o camiño máis satisfacción che dá acabalo. Sénteste máis realizado. Fíxose un sorteo onde coñecimos os nosos titorizados. Así, empezamos a coñecernos e a relacionarnos", reconoce Pablo López, quien presenta una media de 10 en todas las asignaturas de segundo de BAC.

Los inicios no fueron sencillos, pero la empresa valía la pena. "Aunque al principio fue duro y parecía que no daba resultado, porque no puedes poner a las dos personas a hacer sudokus", admite entre sonrisas Bran, la práctica cambió y más tarde "se hicieron actividades más divertidas en el gimnasio del instituto que funcionaron", reconoce.

INTEGRACIÓN. En el IES do Camiño, cada alumno de tercero de la ESO, de forma voluntaria, se convierte en tutor de uno de los de primero, y permanece atento a su integración en el centro. En total, participaron 21 tutores con 24 personas tutorizadas de primer curso de la ESO.

"Facilita mucho las cosas que fuese un centro pequeño porque en los centros grandes no toda la gente se conoce. Además, una diferencia de edad de dos años no es tanto", admite Luis Ángel Bran; quien explica que "todos somos vecinos. Todos nos conocemos. Este hecho beneficia la intermediación en los conflictos que surgen", manifiesta.

El claustro de profesores del instituto de Palas de Rei también se integró dentro del programa TEI. "14 de los 26 profesores se apuntaron al TEI. Tuvieron que formarse sobre la materia en un curso", reconoce Andrés Vázquez, director del IES do Camiño.