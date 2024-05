Pedro Blanco ensalza el ritmo de las obras de la casa de la cultura de Antas

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, se acercó a Antas de Ulla para seguir de cerca las obras de mejora en la casa de la cultura de la localidad y allí ensalzó el buen ritmo que llevan los trabajos. En su visita estuvo acompañado por la alcaldesa, Pilar García Porto, y la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

Esta actuación cuenta con una inversión de 810.000 euros y se enmarca en el programa Pirep dentro del Plan de Recuperación del Ministerio de Transportes.

Blanco comprobó in situ la nueva distribución de los espacios del inmueble y, allí, destacó la accesibilidad del edificio así como la mejora del aislamiento, que, dijo, "se traducirá nun aforro enerxético importante tanto para as arcas municipais como para o obxectivo que perseguimos de sustentabilidade ambiental". En este sentido, subrayó el carácter municipalista del Pirep, "que permite o acondicionamento de edificios públicos en concellos pequenos do rural galego como Antas de Ulla".

El delegado del Gobierno agradeció el trabajo desarrollado desde el Concello para agilizar el inicio de las obras que "converterán este espazo cultural nun lugar polivalente que funcionará como local de ensaio das asociacións, sala de concertos e biblioteca". Actualmente emplean estas instalaciones Fiadeira, el grupo de teatro, la coral y la Escola de Música da Banda de Antas.

La reforma de la casa de la cultura se suma a la mejora de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, después de ser adquirida por el gobierno local al Ejecutivo central. Una de sus alas ya está habilitada como biblioteca y se espera que otras estancias puedan albergar cursos, charlas o actividades, así como para ser empleadas por el tejido sociocultural del municipio.