El parque que refrendará a Antas como corazón de Galicia busca su arreón final

El proyecto que hará del centro geográfico gallego una realidad visible sigue a la espera de su empujón final, un arreón que permitiría iniciar las obras que darán forma al Parque Central de Galicia en el lugar de Nugallás, en la parroquia ulloana de San Fiz de Amarante. Es por eso que la Diputación Provincial de Lugo, impulsora de esta iniciativa, urge al Concello de Antas de Ulla, y concretamente al regidor, Javier Varela, a no demorarse más y "axilizar os trámites" para poder arrancar los trabajos de construcción.

Desde el gobierno provincial, que preside José Tomé Roca, insisten en que solo resta que el Ayuntamiento convoque un pleno para aprobar el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, necesario para el inicio de las actuaciones que afectarán al punto exacto que marca el corazón de la comunidad, en las coordenadas 7º54'38,99'W 42º45'25,15'N, y confían en la "colaboración leal" por parte del regidor.

Por su parte, Javier Varela, cuestionado por este diario acerca de sus planes respecto a la tramitación de este instrumento de planeamiento urbanístico, se limitó a responder que "o Concello fai as cousas como as ten que facer e é pulcrísimo en temas de trámites".

La Diputación señala que ahora el siguiente paso le corresponde a la administración local, después de la inclusión de varias modificaciones en el proyecto inicial a petición del Instituto de Estudos do Territorio de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, organismo que en su momento apuntaba al impacto paisajístico que podría acarrear la creación del Parque Central de Galicia.

"Logo de múltiples xestións co Concello de Antas e de chegar a un acordo co Instituto de Estudos do Territorio para realizar algunha modificación no proxecto inicial, o servizo de Medio Ambiente da Deputación, con data de rexistro de 16 de novembro, remitiu a ambos entes o proxecto modificado", explican desde el Pazo de San Marcos, al tiempo que subrayan que se adjuntó ya la "documentación necesaria que dá cumprida resposta" al informe técnico remitido desde el Ayuntamiento, "relativo ao requirimento efectuado pola entidade local" y que estas modificaciones propuestas recibieron el visto bueno de los expertos del Instituto de Estudos do Territorio. "Xa informaron que están de acordo cos devanditos cambios e que, polo tanto, xa non van emitir ningún informe ao respecto, deixando a responsabilidade no Concello de Antas, que tamén foi informado polos técnicos da Consellería de Medio Ambiente".

En este sentido, remarcan desde el gobierno provincial la necesidad de que el Ayuntamiento dé un paso adelante en este asunto, pues "os veciños e veciñas de Antas non entenderían que o Concello non colaborase e puxese trabas para aprobar o citado Plan Especial, dilatando no tempo este trámite sen razón obxectiva".

Acciones legales. La Diputación advierte que de no salir adelante la aprobación del último trámite para la constitución del Parque Central de Galicia "nun tempo prudencial", "encargaríase aos servizos xurídicos iniciar as accións legais-xudiciais oportunas" para poder avanzar en este proyecto, exigiendo además "as debidas responsabilidades".

Aun así, expresan que "o desexo da Deputación é que non sexa necesario propoñer ningunha demanda", ya que eso redundaría en un beneficio "para Antas e para A Ulloa en xeral".

Un "revulsivo". El Parque Central de Galicia será para la comarca ulloana y para el conjunto de la provincia "un revulsivo moi importante", tal y como destacan sus impulsores, que tendrá la capacidad de "atracción e dinamización turística" suficientes para representar "unha aposta polo reequilibrio territorial".

En esta idea abundó José Tomé durante la presentación del proyecto en abril de 2021, acto en el que los técnicos redactores del plan explicaron los pormenores del mismo y en el que el propio Tomé también quiso destacar que el parque supondrá un motivo de "orgullo" para los vecinos. "O Parque Central fará que estean orgullosos, que o sintan como propio e o desfruten, sen deixar de ver a súa utilidade como motor da economía desta zona".

Galicia se suma así a la estela de Euskadi y Cataluña, que también hicieron de sus centros geográficos, fijados con un monolito y una rosa de los vientos respectivamente, un atractivo turístico.

Cronología: un proyecto con dos años y medio de vida

La idea de crear un Parque Central de Galicia comenzó a fraguarse sobre el papel en mayo de 2020.



Junio de 2020 ▶ El 19 de junio, la Diputación adquiere la parcela de 4.343 metros cuadrados en la que se encuentra el centro geográfico de la comunidad.



Septiembre de 2020 ▶ José Tomé y la diputada Pilar García Porto firman el 15 de septiembre el contrato de compraventa de cuatro fincas, con una extensión de 12.899 metros cuadrados.



Abril de 2021 ▶ Tomé, junto a varias autoridades, presenta el 17 de abril el proyecto. El 26 arranca la primera fase, con la adecuación del terreno, la corta de eucaliptos, roza y plantación de árboles autóctonos.



Agosto de 2021 ▶ El día 26 comienzan las obras del aparcamiento.



Marzo de 2022 ▶ Los trabajos de construcción del parque se adjudican en 1,3 millones.

El proyecto: un monolito en el enclave exacto y una amplia zona para aparcar

Aunque el documento que recogía los pormenores del proyecto inicial tuvo que someterse a algunas modificaciones, el grueso del plan se mantiene.

Así, la construcción del Parque Central de Galicia contempla la instalación de un monolito que marcará la localización exacta del centro geográfico, alrededor del cual se extenderá una zona de ocio compuesta por una plaza, un templete, un edificio multiusos, un parque infantil y fuentes, además de la correspondiente iluminación, señalización y mobiliario.

El inicio de estas obras, que ya fueron adjudicadas por un importe de 1,3 millones de euros, depende ahora de la aprobación del Plan Especial por parte del Concello de Antas.

Así mismo, a este amplio espacio se accederá por un pórtico de entrada visible desde la carretera provincial que da acceso al propio parque, la LU-P-0301. Todos estos trabajos disponen de un plazo de ejecución de cinco meses, uno menos de lo inicialmente previsto porque, explican desde la Diputación, "a empresa adxudicataria comprometeuse a facelas neste tempo".

Así mismo, ya se puede vislumbrar desde hace un tiempo el entorno en el que se emplazará, después de las labores de silvicultura y siembra de césped efectuados. Lo que sí está finalizado es la creación del aparcamiento, una zona que dispondrá de 21 plazas de estacionamiento para coches y dos para autobuses, además de espacios para motos y bicicletas, y la mejora de los viales de acceso.

En este caso, la carretera que va de Antas a Rodeiro se ensanchó hasta llegar a los seis metros, para así poder disponer de dos carriles para la circulación del tráfico rodado.

En total, y tras la adquisición de seis parcelas, el parque tendrá una extensión de 45.000 metros cuadrados que albergarán no solo visitas, sino también diversas actividades lúdicas y la posibilidad de disfrutar de un paraje natural único en Galicia.