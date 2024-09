El Parque Central de Galicia estará listo en el primer trimestre de 2025

El Parque Central de Galicia, que la Diputación y el Concello de Antas están habilitando en el centro geográfico de la comunidad autónoma, en Nugallás, estará listo en el primer trimestre de 2025.

Así lo indicó el presidente provincial, José Tomé Roca, quien acompañado por la alcaldesa de Antas y diputada de Réxime, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, supervisó este miércoles el avance de las obras del Parque Central de Galicia, que la institución provincial tiene en marcha en esta zona de la parroquia de San Fiz de Amarante.

Los trabajos, en los cuales la Diputación invierte 1,3 millones de euros, comenzaron con la explanación, el hormigonado y los forjados de las edificaciones de ese recinto, además del arreglo de los caminos perimetrales de este espacio público de ocio y naturaleza.

El parque busca ser un revulsivo para la zona

La idea, explicó Tomé, es poner en valor el centro geográfico gallego con el objetivo de convertirlo en "un revulsivo económico e social". "As obras avanzan rápido e, se todo segue sobre o previsto, no primeiro trimestre do ano que vén poderemos poñer á disposición dos veciños e veciñas este espazo público de Nugallás que será un polo turístico", señaló el presidente de la Diputación.

El mandatario provincial y la alcaldesa, acompañados por los técnicos responsables de la obra, realizaron una visita a los terrenos, con una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados, para conocer de primera mano cómo avanzan los aspectos urbanísticos y técnicos del proyecto.

García Porto dijo que "é unha satisfacción poder facer realidade este proxecto que será importantísimo para a dinamización social e económica do noso concello. Atrás quedaron catro anos de atrancos do anterior goberno municipal para impedir que o Parque Central de Galicia fose cara a adiante".

El recinto contará con multiusos, templete y monolito conmemorativo

La UTE Ovisa-Provisa ejecuta estos trabajos, que incluyen la construcción de un pórtico de entrada, una plaza y un monolito situado justo en las coordenadas 7º 54' 38,99" W 42º 45' 25,15 N, la posición exacta del centro de Galicia. Este espacio contará además con un templete, un edificio multiusos, un parque infantil y fuentes, así como iluminación, señalización y mobiliario urbano.

El edificio multiusos tendrá una única planta e incluirá un porche de acceso, salón de actos, vestíbulo/recepción, dos aseos adaptados y un despacho. El templete será abierto con columnas de piedra que soportarán la cubierta. Además, en la zona del monolito, que será de piedra natural, se utilizará pavimento continuo de cuarzo rojo terracota.

El área dispondrá de una explanada de juegos de unos 32 metros de largo y 19,60 metros de ancho, concebida como espacio de ocio para las familias y escolares y para el desarrollo de actividades.

La Diputación ya acometió varias actuaciones en la zona como la construcción de un área de aparcamiento con plazas para coches, autobuses, motos y bicicletas. También se habilitaron espacios reservados para personas con movilidad reducida.