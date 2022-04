Los vecinos de Palas de Rei todavía no asimilan del todo la noticia que supondrá un antes y un después para su municipio, que se convertirá en uno de los grandes motores económicos de la provincia con la implantación de la fábrica de fibra textil de Altri, un complejo que generará un 10% del Producto Interior Bruto lucense.

"Foi unha gran noticia non só para os palenses, senón para todos os concellos de Lugo. Estamos ante unha grande oportunidade para impulsar o noso sector forestal coa fabricación dun produto con gran futuro, como é o lyocel ou fibra vexetal", según indica el alcalde, Pablo Taboada. Este proyecto, que se financiará con fondos europeos Next Generation, permite unir las estrategias de desarrollo forestal con el sector textil, con Inditex a la cabeza, cuyas multinacionales apuestan a corto plazo por el uso de fibras biodegradables y reciclables para fabricar ropa.

"Unha cousa é vivir no rural e outra vivir do rural. Moitas veces se nos enche a boca con esta idea, pero, por riba de estudos ou reivindicacións, son poucos os proxectos concretos e tanxibles para a Galicia baleira. O de Altri é un deles e está chamado a cambiar a economía da Ulloa e terá unha gran repercusión no conxunto de Lugo", afirma Taboada.

El regidor recibió un gran número de llamadas y más de 600 whatsapps en dos días para expresarle esa ilusión colectiva que suscitó el anuncio de Altri. "O clamor social de apoio ao proxecto é impresionante. Era unha iniciativa moi demandada por asociacións de produción e transformación da madeira e pola propia Confederación de Empresarios de Lugo, pero os colectivos sociais e culturais da comarca tamén se mostran ilusionados", añade Pablo Taboada. La expectación va más allá de la comarca ulloana y abarca el área comprendida entre Lugo ciudad y Chantada por su cercanía a Palas.

El mandatario palense recordó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cumplió con su compromiso al priorizar la ubicación de la planta en la provincia, que produce la tercera parte del eucalipto de Galicia, pero precisa que la decisión de Altri se adoptó de forma independiente, al encargarle la pastera portuguesa un estudio a una consultora sobre 46 posibles ubicaciones. Fue un proceso llevado con discreción, del que Taboada se enteró a última hora. Una de sus primeras reacciones fue transmitírselo al portavoz de la oposición, el socialista Horacio Rouco, "pois todos temos que remar xuntos".

Las perspectivas de progreso animan incluso a los palenses en la diáspora. "Estou emocionado e moi satisfeito", resalta el exárbitro Juan Carlos Corredoira, asentado en Santiago. "Nunca cheguei a imaxinar que Palas acollese un complexo que dará emprego a 2.500 personas". Corredoira felicita al alcalde "pola prudencia coa que se traballou" y anima a los palenses a "arrimar o ombreiro, con independencia da súa cor política, para que este proxecto sexa realidade".

DINAMIZACIÓN. La creación de esos 2.500 puestos de trabajo es un factor a tener en cuenta en una provincia en regresión como Lugo, que este año perdió 2.000 habitantes. La fábrica de Altri cerrará un ciclo productivo y generará valor añadido, además de beneficiar a las pequeñas empresas y a la cadena de valor.

Los propietarios de montes aguardan una mejora de los precios del eucalipto por la demanda, pero también los emprendedores de Palas confían en un impulso de su actividad. El municipio tiene 407 autonómos o empresas sin asalariados, y solo dos, Jim Sports y Campomayor, están entre los 50 y los 249 empleados. "A xente agarda con esperanza que o proxecto de Altri axude á creación de emprego e que estimule a economía local", comenta Guadalupe Gómez Franco, propietaria de Panadería Fraga.

Gómez recuerda que Palas cuenta con un índice bajo de parados, prácticamente inexistente durante la temporada alta de peregrinación a Compostela, "polo que penso que serán outros concellos cercanos os máis beneficiados no ámbito de emprego, pero a fábrica de fibras textís será moi importante para fixar poboación e tirará das pemes".

CRECIMIENTO Y SERVICIOS. Para vecinos y emigrantes palenses la factoría de fibra ofrece una buena oportunidad para ver revalorizadas sus viviendas ante el aumento de población. Pablo Taboada recalca que el municipio, de 3.600 habitantes, mantiene estable su censo e incluso aumentó la presencia de inmigrantes en los últimos quince años. "Altri contribuirá a seguir nesta tendencia positiva e mesmo é previsible que se produza un crecemento de veciños e urbanístico, pero estamos dispostos a afrontar esos retos", dice el regidor.

Taboada no le teme a esta evolución, que exigirá la mejora de servicios públicos, "pois hoxe Palas ten unha infraestrutura por riba das súas necesidades". El municipio no solo cuenta con un PAC, sino que es sede de las urgencias del 112 de Galicia. El regidor indica que los centros educativos están en condiciones de albergar el doble de estudiantes.

La próxima finalización de la autovía A-54, de Lugo a Santiago, "e outro dos factores que axudarán á conectividade viaria da futura fábrica e será o nudo gordiano para a entrada e saída de mercancía", subraya Taboada. La industria podría entrar en servicio en 2025, cuando se espera que también esté finalizada la autovía en el tramo de Palas a Arzúa.

TRANSPARENCIA. Cristina Blanco, propietaria del estanco de Palas, reconoce que el vecindario está "animado con esta proposta industrial", pero matiza que "hai que abordar a cuestión dun xeito pedagóxico e analizar os pros e contras deste complexo. Por unha banda pode ser unha importante fonte de emprego, pero hai que evaluar tamén os custos medioambientais, nun posible caso de contaminación, ou de impacto sobre os recursos hídricos".

Blanco aboga por la posibilidad de "analizar o proxecto con transparencia desde un principio, pois se xurden problemas dentro de dous anos xa será tarde".

El proyecto Gama, como denomina Altri a la fábrica que pretende poner en marcha en Palas, "é unha iniciativa tractora de interese supramunicipal, polo que non lle corresponde ao Concello a concesión de licenza de obra, que depende da Xunta e do Goberno central", aclara el mandatario local. La actuación está sujeta a una reglamentación especial "e ao cumprimento estrito de condicionanentes ambientais que son impostos pola Unión Europea", agrega Taboada.