El camino de Altri hacia Palas de Rei sigue dando "pasos firmes"

El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, ha confirmado que la multinacional portuguesa Altri no tomará la decisión sobre la ubicación de la fábrica de fibras textiles hasta junio del próximo año, y que dicha decisión depende de los fondos europeos que se capten.

Taboada ha constatado que "los pasos, en lo que respecta al proyecto, se están dando firmes, aunque las noticias que salieron estos días es que hasta mediados del año que viene no se va a tomar la decisión definitiva y empresarial". En principio había sonado este municipio para esa futura planta.

Con todo, sí que ha corroborado que "ya hay acuerdo sobre la finca, se concluyó con el estudio geotécnico y se está con el estudio arqueológico", pues "se están ahora haciendo trabajos de catas".

No obstante, ha aclarado que "la decisión es estrictamente empresarial y los plazos son los que determina la empresa y en este caso parece que hasta junio del año que viene no se tomará esa decisión", que adoptará el consejo de administración de la empresa "a través de su accionariado". "Hasta junio no se tomará la decisión definitiva, que estará vinculada a los fondos europeos", ha incidido.

El regidor ha concretado que "la financiación del proyecto es de casi 400 millones de euros y la aspiración que se transmitió por la firma es de aproximarse a 200 millones de euros" de aportación de los fondos procedentes de Bruselas.

"Sabemos que se está trabajando en eso, sabemos que hay reuniones y disposición para financiar el proyecto como así transmitió el presidente del Gobierno al presidente de la Xunta, pero hay que materializarlo. Estamos a la espera de la confirmación de la inversión que corresponda", ha señalado.

En cuanto a la finca, Taboada ha indicado que se trata de un solar "en alquiler con derecho a compra, que está en el límite de Palas con la provincia de A Coruña". La superficie puede alcanzar los 2,5 millones de metros cuadrados, que se podrían ampliar a expensas de que se incorporen "otras fincas" apalabradas.