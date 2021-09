Padres de Melide critican que no se den asignaturas por no llegar a 5 alumnos

Padres de algunos centros de la provincia de A Coruña denunciaron la imposibilidad de sus hijos de cursar asignaturas por no cumplirse el requisito de matriculación de un mínimo de cinco alumnos, fijado por la Xunta. También piden a la Consellería de Educación que se autorice su impartición y se dote de profesores para evitar perjuicios a estudiantes, que en algunos de los casos se encuentran en último curso de la Eso o de bachillerato.

Lo explica el presidente del Anpa del IES Melide, Óscar Carracedo, que asegura que en este centro la situación afecta a asignaturas de segundo de bachillerato, pero también de segundo y cuarto de secundaria.

Especialmente grave es el caso de los alumnos de segundo de bachillerato porque las asignaturas que eligieron entre las opciones existentes "son fundamentales para su carrera y para sumar puntos en selectividad".

Sostiene también que, otros años, sin llegar al número de cinco matriculados se impartía la asignatura, pero que ahora no se les da esta opción lo que, en el caso de este centro, les obligaría a ir a otro más cercano, "a 20 kilómetros", apunta, si la quieren cursar. No obstante, la condición de un instituto "en el rural", la cercanía del inicio del curso y las limitaciones en el transporte hacen que no contemplen esta posibilidad. "Nos quitan opciones en el rural y el derecho de los alumnos", critica.