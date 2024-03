Pablo Taboada: "O que vai facer Altri non varía nin o máis mínimo do proxecto inicial"

As novas relacionadas co proxecto que a compañía lusa Altri manexa para Palas de Rei, onde prevé instalar unha fábrica que producirá 400.000 toneladas ao ano de celulosa soluble e 200.000 de lyocell, non paran de sucederse. Ante elas e ante "a crispación", o alcalde, o popular Pablo Taboada, opta pola "serenidade e a calma". Mostra a súa plena confianza nun proxecto que cualifica de "sólido" e que enxalza como o de "maior envergadura que se recorda na provincia". Malia todo, non deixa de sorprendelo a postura adoptada esta semana pola Deputación. O PP puxo sobre a mesa unha moción de apoio á implantación do complexo na Ulloa, pero o equipo de goberno botouna por terra.

Sorprendeulle que PSOE e Bloque se opuxesen ao proxecto? Os socialistas aínda non se pronunciaran.

A postura do BNG soubémola agora, xa que durante a campaña electoral nada falou, quizais porque quixo esconder a súa posición porque no seu momento alcaldes do Bloque ofertaron terreos para que Altri fose aos seus concellos. No caso do PSOE é inentendible. Hai fotos de xullo de 2022 de Pedro Sánchez con Alfonso Rueda comprometendo fondos para esta planta. É máis, resulta curioso que haxa ministros en Madrid que parece que están buscando fondos para acomodar o proxecto. Incluso na propia corporación de Palas se votou a favor e agora vexo que na Deputación, en contra. Terán que explicarlle aos seus votantes eses cambios respecto a un proxecto que segue a mesma liña dun principio.

Ao comezo falábase de 1.500 postos directos e agora son 500, e non se mencionaba a celulosa.

O proxecto fala de pasta soluble para fibra téxtil e fala de lyocell. A celulosa para a produción de papel é outra cousa, non é o que se incluíu na Declaración de Impacto Ambiental (DIA). O proxecto en detalle coñeceuse agora, así que o cambio non sei cal puido ser.

Volvendo ao pleno do martes, este é o primeiro non por parte dunha administración co que Altri se atopa. Cre que será unha traba para chegar aos fondos europeos?

Eu creo que na Deputación se fallou bastante con esa posición. Foi unha estrañeza ver que se vota en contra dunha provincia e dun proxecto que afecta a moitos estamentos da nosa sociedade: desde produtores forestais ata xente en dispoñibilidade de poder traballar ou incluso o comercio de diversos concellos. Agora hai que ter a tranquilidade suficiente para analizar o proxecto e barallar se hai algunha alegación que presentar. E na nosa provincia non estamos tan sobrados de plans de envergadura coma este, tanto en investimento como en volume de empregos.

Palas ten infraestrutura para acoller o persoal que se baralla?

O proxecto vai máis alá do concello de Palas. É un proxecto de comarca, de provincia e de Galicia, como foi Alcoa na Mariña. Hai que recordar como alcaldes socialistas que curiosamente votaron en contra de Altri na Deputación, no seu momento enfadábanse porque non ía para os seus concellos. Non temos a unidade nin a forza política para poder levar isto a cabo, e non é pola debilidade de Palas nin do PP, que desde un primeiro momento se posicionou a favor. Iso si, cumprindo as normativas.

Pero a contestación maior está vindo por parte dos veciños.

Que poida haber posicións contrarias é normal, pero estas teñen que ser argumentadas e baseadas en feitos reais. O que se vai facer non variou nin o máis mínimo do proxecto inicial. Ao optar a fondos europeos vai ter que levar uns rigores técnicos e medioambientais moi potentes e non se vai poder apartar deles. Á parte, a normativa ambiental da Xunta non é precisamente laxa. Eu pido serenidade para analizar este proxecto e ver os beneficios que poida ter para a nosa provincia.

Moitos din que os postos de traballo que promete Altri non compensan o custo ambiental que supón.

Esa cuestión é a que hai que dirimir agora. Esperemos que os técnicos competentes se pronuncien sobre a viabilidade da documentación exposta. Agora hai que poñer sobre a mesa todas as cuestións que implican dúbidas ou consecuencias, incluso eu non descarto que nós teñamos que presentar algunha alegación que os técnicos do Concello están vendo. Para iso están as declaracións de impacto ambiental, non é a primeira que tramitamos.

Como alcalde, como leva o estar entre os veciños, a empresa e a administración?

Teño un respecto total polas persoas que poidan manifestarme dúbidas ou contrariedade, como os que me manifestan adhesións inquebrantables. A miña posición é de respecto cara a todos, porque para nada entra dentro da miña maneira de ser levar isto a un límite que non corresponde. Presión non hai máis alá do que significa que todos os días estamos atendendo veciños que veñen informarse. Nun primeiro momento o boom foi polo tema laboral e agora é a relación de bens e dereitos.

Estimaron xa os ingresos municipais por este complexo?

Non, no Concello agora velamos porque chegue toda a información aos propietarios que se poidan ver afectados. Esa estimación estudarase cando se confirme a materialización firme do proxecto.

De todos os xeitos, a parcela onde prevé instalarse aínda non foi adquirida. É iso un atranco?

Descoñézoo, pero podo dicir que os outros propietarios están vindo polo Concello para interesarse polo que lles colle o proxecto, pola documentación que hai que ter… Nós estamos atendendo incluso pola tarde xente que non pode vir pola mañá ver os planos, tanto os relativos á autovía como a Altri. E ollo, porque a relación de bens afectados non ten por que ser unha expropiación, esa é a última vía, hai moitos pasos previos.