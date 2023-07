La oposición tumba la organización de gobierno de Eloy Pérez en Monterroso

La oposición de Monterroso tumbó en el pleno de organización, celebrado en la noche del viernes, la mayoría de las propuestas planteadas por el alcalde, el popular Eloy Pérez. Esta primera sesión tras la investidura evidenció las dificultades del PP para gobernar con solo tres ediles de los once totales en una corporación fragmentada y dividida - el PSOE cuenta con tres, IxM y PG con dos y BNG con uno-.

Sus socios de gobierno en el anterior mandato, los independientes con la exalcaldesa Rocío Seijas como portavoz, fueron los más beligerantes al calificar al regidor de "autoritario", acusación que este rechazó.

Pérez planteaba que los plenos ordinarios se celebrasen cada dos meses, desde septiembre. "É a mesma periodicidade que no anterior mandato para non incorrer nun gasto innecesario se son cada mes. Ademais sempre se poden pedir plenos extraordinarios", dijo. La oposición rechazó estas pretensiones al considerar que, ante la clara minoría del PP, resulta más racional que haya plenos cada mes para facilitar su labor de control.

Otro punto clave en el que Pérez se encontró con el bloqueo del resto de partidos fue la composición de la junta de gobierno. Él planteaba que la integrasen los tres ediles del PP, pero la oposición se lo impidió al considerar que la pluralidad de la corporación debe implicar que el pleno cobre protagonismo.

Ante la previsible falta de apoyos, el alcalde no llegó a llevar a la sesión ninguna propuesta relativa a las dedicaciones del equipo de gobierno ni tampoco el reparto de las áreas del ejecutivo. No obstante, Pérez resaltó que no entendería un rechazo a que cobren del Concello ediles que dediquen su jornada a asuntos municipales, tal y como ocurre en el resto de municipios.

Choque con IxM. Aunque no se descartaba que en los días previos al pleno PP e IxM acercasen posturas para reeditar el bipartito del anterior mandato, tras la sesión las dos fuerzas parecen más alejadas que nunca.

Al menos así se desprende de las duras críticas vertidas por los independientes, que, en un comunicado, criticaron que en un mes en el gobierno la alcaldía "non fose quen de delegar as súas competencias e dotar de contido aos seus compañeiros de partido. Só unha competencia foi delegada, o outorgamento de licenzas no tenente de alcalde pola incompatibilidade persoal e profesional do rexedor", señalaron.

"Esta situación determina que estamos ante un réxime totalmente persoal e autoritario ostentado na persoa do alcalde", llegaron a denunciar desde IxM.

Eloy Pérez negó ese autoritarismo y acusó a los independientes de no tener una voluntad real de diálogo. En ese sentido, aseguró que antes de la celebración de la sesión plenaria desde el PP intentaron llegar a acuerdos con la formación liderada por Rocío Seijas, pero "non atenderon as chamadas de teléfono nin as mensaxes".

El regidor también defendió que durante el pleno se mostró receptivo a peticiones de la oposición, algo que permitió aprobar, entre otros puntos del orden del día, la asignación económica a los partidos y ediles de la corporación - "todos recibirán máis para facilitarlles o traballo", resaltó Pérez- con el apoyo del PSOE.

El alcalde llegó a contraponer el tono "dialogante" que mostró el socialista Antonio Gato en el pleno con la actitud de los independientes. "Eu seguirei intentado buscar acordos, pero tamén é preciso que outros ou ben dean o paso para gobernar ou deixen gobernar polo ben dos veciños", zanjó Pérez.