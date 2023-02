O actor Tamar Novas pregoará a Festa do Queixo de Arzúa

O actor compostelán Tamar Novas, gañadora do premio Goya na categoría de actor revelación no ano 2005 polo seu papel en Mar adentro, será o encargado de pregoar a cadraxésimo oitava edición da Festa do Queixo de Arzúa, unha cita que se celebrará os días 3, 4 e 5 de marzo.

Pese a que a festa arrancará xa o venres, a lectura do pregón será o sábado ás 11.00 horas no Campo da Feira de Arzúa. A meirande parte da programación para toda esa fin de semana anunciarase proximamente.

Iniciou a súa carreira interpretativa aos once anos, no filme de Cuerda 'A lingua das bolboretas'

Tamar Novas, nado en Santiago de Compostela en 1986 pero de pai e avós paternos arzuáns -naturais da aldea de Figueiroa-, conta cunha exitosa carreira cinematográfica e televisiva que iniciou con só once anos no filme A lingua das bolboretas, de José Luis Cuerda. Sete anos despois faciase co cabezón grazas á película na que Alejandro Amenábar relataba a historia de Ramón Sampedro. Ademais, traballou con directores como Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Milos Forman, Daniel Calparsoro ou Gerardo Herrero, ademais de participar en series de televisión como A vida por diante, Fariña, El desorden que dejas, Veneno ou Altamar.

Tamén deixa actuado sobre as táboas da man do Centro Dramático Nacional.

Benedicta Sánchez, Tonhito de Poi, María Castro, Nacho Mirás, Touriñán ou Carlos Blanco foron xa pregoeiros

O actor, que mantén un forte vencello co concello arzuán, súmase a unha longa lista de pregoeiros da Festa do Queixo, na que figuran Susana Rodríguez Gacio, Benedicta Sánchez, Benigno Campos, Tonhito de Poi, María Castro, Xosé Lois ‘O Carrabouxo’, Nacho Mirás, Pablo Insua, Lolo Penas, Diego Quintela, Óscar Pereiro e Diana Cotón (xuntos en 2014), Xose A. Touriñán, Teté Delgado, André Arzúa, Sechu Sende, Montse Varela, Xaquín Marín, Yolanda Castaño ou Carlos Blanco.