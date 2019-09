Un nuevo PXOM y combatir el feísmo, retos urbanísticos del Concello de Melide

El Concello de Melide se marca como prioridad para este mandato la redacción de un nuevo PXOM y poner freno al feísmo. El gobierno local considera que contar con una normativa urbanística actualizada es "básico para que a vila medre" y, en relación al segundo objetivo, se propone hacer un inventario de construcciones que están sin rematar o en mal estado para adoptar las medidas a tomar para revertir esa situación de abandono.

Anunciaron en rueda de prensa esas prioridades el regidor, José Manuel Pérez, y el teniente de alcalde, José Antonio Prado, que son corresponsables del área municipal de urbanismo. Sobre la actualización del PXOM, subrayaron que se trata de una necesidad y de que el bipartito que conforman Adiante Melide y PSOE ha decidido tomar la iniciativa, al no avanzarse en la actualización del plan urbanístico cuando el PP estaba en la alcaldía.

"Non nos beneficia que teñamos que rexernos por unhas normas subsidiarias do ano 1994, temos que ser capaces de dar resposta ás necesidades de ordenación e desenvolvemento dunha vila como é Melide", señalaron los socios de gobierno.

Tanto Pérez como Prado fueron muy críticos con los populares, ahora en la oposición, al acusarlos de inacción en esta materia. "A redacción iniciada no 2004 tería que ter rematado a finais do 2013, pero a falta de vontade política de anteriores gobernos fai que hoxe Melide non teña PXOM actualizado, cos prexuízos que iso implica", denunció el teniente de alcalde. Además, recalcó que se trata de "unha norma básica e fundamental para que a vila medre", por lo que dijo no entender que "Melide leve perdido dúas lexislaturas dende o 2011".

Sobre los pasos a dar, los cotitulares del área de urbanismo señalaron que estudiarán cuál es la mejor fórmula. En ese sentido, anunciaron que se apoyarán en los informes que emitan técnicos municipales para decidir si se vuelven a adjudicar los trabajos de redacción de un nuevo PXOM o se continúa con el proceso iniciado el 17 de noviembre de 2004, "paralizado nos últimos oito anos e dos que se levan pagados das arcas municipais 144.617,60 euros ao equipo redactor, cun custo total de 243.739,20 co Ive incluído".

RELACIÓN DE INMUEBLES. En cuanto al segundo reto, combatir el feísmo, José Manuel Pérez y José Antonio Prado avanzaron que el Concello elaborará un inventario en el que incluirá las edificaciones que están sin finalizar, mal conservadas o abandonadas, para "posteriormente emitir as medidas executivas orientadas ao remate e boa conservación desas construcións".

Añadieron que "é necesario rematar co feísmo que producen esas construcións para a localidade, proxectando sobre ela unha imaxe de abandono".

Además, recalcaron que no se trata de una intervención que busque solo un mejor aspecto de la villa, sino que también urge actuar ante el estado de esos inmuebles porque suponen ahora "un risco de seguridade para os veciños e veciñas".