Nuevas protestas contra Altri, esta vez en Santiago

El colectivo Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) convocan una nueva protesa contra la fábrica de celulosa y fibras textiles que Altri quiere instalar en Palas de Rei. Será en Santiago el 30 de junio y llevará por lema Arrodea San Caetano.

De esta nueva convocatoria informaron este viernes la portavoz de Ulloa Viva Zeltia Laya y el presidente de PDRA, Xaquín Rubido, que, junto a integrantes de otros colectivos presentes en la rueda de prensa, esperan "volver concentrar milleiros de persoas".

Los colectivos tachan de "mentiras" las declaraciones de Altri sobre sus vertidos, emisiones e impacto

Durante su intervención, Laya se refirió a algunas de las declaraciones realizadas desde la directiva de Altri. Mencionó así las frases "non imos consumir auga, só a imos usar", "a nosa fábrica non vai ter impacto no medio ambiente" o "non emitimos CO₂ normal, é bioxénico". Las tachó de "mentiras", ya que, por ejemplo, "como se por non provir de combustibles fósiles o CO₂ fose menos tóxico".

También cuestionó el impacto que la factoría tendrá sobre el Camino de Santiago —la compañía dice que hará un "cinturón verde" de especies autóctonas, si bien la chimenea proyectada mide 75 metros de alto— o por qué no recircularán el agua en su planta, si, como aseguran, "a imos devolver ao río máis limpa do que a collemos".

Desde la cabecera hasta la desembocadura

Por su parte, Rubido alertó de que la instalación del complejo en la cabecera del Ulla redundará en todo el río y en la ría de Arousa, tanto por la captación en Portodemouros como por los vertidos, y, en este sentido, ambos recordaron que este cauce abastece once municipios que suman más de 145.000 habitantes, cifra que se multiplica en verano.

El día 12 habrá una manifestación marítima en la ría de Arousa y el 16, en Pontevedra

Antes de la manifestación del domingo 30, el día 12 ya habrá en Arousa habrá una manifestación "marítima" acompañando la entrada en la ría del buque Artic Sunrise de Greenpeace y el 16, en Pontevedra, una protesta contra Ence y Altri.

Besteiro cuestiona los planes de Altri

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, dijo este viernes sobre Altri, durante una visita a Lugo, que "veremos se entra dentro do plan de Europa de respecto ao medio ambiente e á descarbonización", y mostró su "preocupación" por la viabilidad de un proyecto que se sostiene "sobre un 25% de axudas públicas".