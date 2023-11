Una niña de Antas bailó en el mundial de danza deportiva en Macedonia

El estilo en el que compite se llama bachata shine, y le va como anillo al dedo. No solo por los pasos de la bachata, que domina a la perfección, sino por el arte de brillar, por la rapidez de la luz que la llevó, tan solo en un año de entrenamiento, a erigirse como campeona gallega, española y también a participar en el campeonato del mundo de esta modalidad.

Julia Medela todavía está un poco cansada, aunque en su voz, lo que se nota, es la alegría. "Fue un viaje inolvidable. Estoy muy contenta de haber participado", cuenta. Tan solo hace un par de días que llegó de Macedonia del Norte, donde participó en el campeonato del mundo de danza deportiva, que este año se celebró en Skopje, con su escuela, la Goldance de Monterroso. Hasta allí viajó acompañada de su entrenador, Dimas Fernández; de la presidenta del club, Elda Cereijido, así como del hijo de ambos y de sus padres y hermano. Allí se juntó con otros niños y niñas de Chipre, Italia, Grecia y tantos otros países para competir en la modalidad Bachata Solo Female Children.

Lo de Julia es una carrera, en toda regla. "A mí me gusta mucho bailar desde pequeñita", dice. Y un día, movida por ese gusto, en el que siempre tuvo el apoyo de sus padres, se apuntó a Goldance en Monterroso. A los siete meses de esa decisión, se colgaba la medalla del primer puesto en el campeonato gallego, este pasado mes de junio. En el mismo mes, también la equivalente en el conjunto de España.

Es verdad que ahora los resultados no fueron los esperados en el campeonato mundial, con el puesto número 31. Su profesora matiza que la categoría en la que compitió allí reunía a niñas más mayores. También que, debido a una baja de su entrenador, tuvo que estar todo el verano sin esa hora semanal que le da tanta alegría y preparación. Aun así, tanto para la escuela como para ella, es la experiencia lo que cuenta. "Yo no me voy a frenar, nunca me voy a frenar", dice.

Apoyo vecinal

Una cosa que Julia Medela no va a olvidar es el apoyo que recibió de todos los vecinos de Antas de Ulla y de la comarca de A Ulloa, así como de sus compañeros en el colegio. Negocios y particulares aportaron su grano de arena, tanto emocional como económico. "Me mandaron mensajes muy bonitos, diciéndome que era su campeona", cuenta.

Para su madre, María José Vázquez, que regenta en Antas el negocio Supermercados Medela, todo ese apoyo fue "lo más bonito". "Si a un niño le gusta hacer algo, hay que apoyarle, ayudarle a lograr su sueño", comenta. Y es que es eso lo que Julia siente cuando baila, que hace soñar, y que sueña.