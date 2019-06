A negociación de pactos en Monterroso, paralizada ata que se pronuncie o TSXG

As negociacións entre os diferentes grupos para formar goberno en Monterroso seguen paralizadas ata que o TSXG dite unha resolución sobre o voto nulo que o PSOE reclama ao seu favor.

O proceso avanza con normalidade e, de feito, o pasado venres testificaron na Coruña o presidente e os vogais da mesa na que, ao parecer, un elector introduciu na urna das municipais un voto á candidatura socialista dentro do sobre azul das europeas.

A resolución do TSXG podería producirse de forma inmediata, pero ata o momento ningún dos partidos quixo iniciar contactos con outras forzas ata que non se coñeza a configuración definitiva da corporación.

Despois de que a xunta electoral de zona dese como válido un voto á candidatura de Independentes por Monterroso (IxM), liderada por Antonio Gato, os socialistas están á espera de que o TSXG admita o seu recurso, o que supoñería un empate de ambas candidaturas a 799 votos. Con todo, o que realmente está en xogo é o cuarto concelleiro que nestes momento se asignou a IxM, fronte aos tres que teñen PSOE e PP, respectivamente, e ao único de Compromiso por Galicia (CxG).

Se, finalmente, o empate se produce ese concelleiro sortearíase entre as dúas formacións máis votadas -o PP foi terceiro con 695 sufraxios- polo que o equilibrio de maiorías na corporación podería cambiar.

O alcaldable socialista, Rafael García, di que desde o seu grupo non se fará ningunha negociación con ningunha outra forza ata que o TSXG se pronuncie. E aínda que o mutismo desde a súa formación é total, a rumoroloxía apunta que de conseguir ese cuarto concelleiro, os socialistas poderían tentar negociar a abstención do PP, co obxectivo de evitar que o seu excompañero e exrexedor Antonio Gato poida volver facerse coa alcaldía.

Esa abstención do PP é tamén a que buscaría Antonio Gato se, finalmente, o recurso do PSOE non prospera. O exrexidor tamén nega que iniciase contactos neste sentido. "O primeiro é esperar a que todo isto se resolva", di.

Sobre un hipotético acordo entre o PSOE e o PP, sinala que "o sentido común indica que non sería o camiño". Tamén mostrou o seu desexo de que ese "sentido común" regrese á agrupación local do Partido Socialista despois da dimisión do secretario provincial, Álvaro Santos. De ser así, calquera pacto parece posible.