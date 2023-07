Necrológica | Hasta siempre, Emilia

Querida Emilia. Hay dolores y sentimientos que son del alma, que no se pueden expresar con palabras. Una quisiera que las personas fuesen eternas, que no muriesen, pero tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios y hay que aceptarlo, la vida tiene un principio y un fin, es la realidad.

Sin embargo, a veces algo dentro se rebela y te da una gran tristeza; tu muerte fue una gran sorpresa para los que te queríamos. Berta y Maruchi, es duro perder a una madre y más de esta manera tan inesperada, pero sois jóvenes y fuertes y las heridas cicatrizarán con el apoyo de los vuestros.

Te has ido, Emilia, con los que has querido, tu esposo Amadeo, tus padres, tus hermanos, pero has dejado un gran vacío en el corazón de tus hijas, tus nietos, tus hermanos y el resto de tu familia. Mi más sentido pésame. Hasta siempre, Emilia.