Necrológica ► Luis García Rojo

Ha muerto Luis García Rojo, Luis de la Casagrande, como era conocido en todo nuestro municipio, Monterroso. Con él se va una parte importante de nuestra hemeroteca local.

Fuiste guerrero, luchador, pero las dos últimas batallas de tu vida no pudiste vencerlas. La reciente muerte de tu hija Malús ha herido profundamente tu corazón y tu salud, ya de por sí delicada, que no pudo resistir tanto dolor; con inmensa pena has dejado a Necrologías los que quieres, para ir a reunirte con los que has querido.

¡Cuántas veces recordábamos nuestra andaina política! Estábamos dando los primeros pasos en la democracia, después de una etapa de incertidumbre y un tanto convulsa de la Transición. De la mano de Luis Pereiro Vázquez, concurrimos a aquellas primeras elecciones locales del 5 de abril de 1979; de las tres opciones políticas presentadas, la nuestra fue la más votada, tomando posesión todos los concejales electos el 19 de abril de 1979.

Como concejal de obras cumpliste tu sueño, ahí queda esa obra, a la que dedicaste tu tiempo, tu cariño y tu esfuerzo, el área recreativa A Peneda, un paisaje maravilloso que bordea el río Ulla, dedicado a alcalde y promotor de esa gran obra el ya citado Luis Pereiro.

Años más tarde, en 2009, siendo alcalde de Monterroso Antonio Gato Soengas, y para conmemorar los 30 años de la democracia, se rindió un homenaje a aquella primera corporación pionera, de la que también formaba parte, dando tu nombre a una avenida que desemboca en A Peneda, lugar que tú tanto querías. Yo de aquel mandato guardo un grato recuerdo, por haber sido, en la historia de nuestro Concello, la primera mujer, entre hombres, que formó parte de la corporación municipal, sintiéndome apreciada y respetada entre vosotros.

Recordando en ese homenaje a todos aquellos compañeros de batallas políticas, que tanto apreciábamos y que te han precedido en este viaje sin retorno, compañero. Descansa en paz, Luis; los que aquí quedamos, te recordaremos en nuestras oraciones.