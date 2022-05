El Museo da Terra de Melide denuncia la utilización fraudulenta de su nombre

El Museo da Terra de Melide denuncia el uso fraudulento de su nombre en una página web a la que da enlace la página de Museos de Galicia de la Xunta. De hecho, según indican desde el museo, pidieron hace años que esta web fuese retirada, sin que se llegase a efectuar.

Cualquier persona puede acceder a través de la página de la Xunta a ese dominio, que además de estar repleto de tópicos sobre la cultura en Galicia y escrito íntegramente en castellano, incluye alusiones a la pornografía y afirmaciones machistas y denigrantes hacia las mujeres, en las que se llega a hablar de "jovencitas salidas" y de "porno casero".

El museo también denuncia que en Facebook también existe un perfil fraudulento, con el nombre de 'Museo Terra de Melide', que incluye también el enlace a esta página web y que también añade información sobre el museo y sus actividades. "Non sabemos quen o xestiona, nin quen o leva, nin con que fin, pero obviamente non é noso nin oficial do museo", comentan.

Desde el Museo, indican que no pueden denunciar la página por usurpación de identidad, y que alguien está pagando ese dominio. También se muestran sorprendidos de que alguien pretenda usar de manera fraudulenta un nombre como el del Museo da Terra de Melide. Recuerdan que su página oficial es el blog http://museodaterrademelide.blogspot.com/ y que en Facebook su nombre de usuario es 'Museo da Terra de Melide'.