Muchachito Bombo Infierno y Leilía actuarán el 4 y el 5 en la Festa do Queixo de Arzúa

Arzúa celebrará el 4 y 5 de marzo la 48 Festa do Queixo, una cita que incluye el Festival do Queixo y en el que actuarán Muchachito Bombo Infierno, Leilía, We Are Not DJ's y la rondalla Moraima. Estas confirmaciones se suman al concierto de los carballeses Apart, ganadores del Queixo Maquetón, certamen dotado con 1.300 euros de premio.

Esta banda de rock con influencias de soul y disco abrirá la jornada del sábado con su actuación, día en el que también actuará la formación al estilo marching band de Jairo Perera, Muchachito. Darán paso a We Are Not DJ"s, que mezclarán electrónica y pop, rock e indie.

Los conciertos serán gratuitos en la carpa instalada en el campo de la feria

Ya el domingo será el turno de la rondalla Moraima, que deleitarán con música gallega, mexicana, boleros o habaneras, y el mítico trío gallego Leilía, que llega a Arzúa con un repertorio de viejas canciones a las que dieron "un aire novo".

Todos los conciertos serán gratuitos en la carpa instalada en el campo de la feria. Además, se celebrará el Pequequeixo los dos días, con Brais das Hortas el día 4 a las 18.30 y el show Martiña Soñadora el 5 a las 11.30 horas, con Sabela King al ukelele y como voz, y Carlos Gil al piano y como vocalista.

Estas actuaciones completan el calendario de actividades preparado para el primer fin de semana de marzo, que tendrá entre sus grandes atractivos el pregón a cargo del actor Tamar Novas, con raíces en el municipio arzuán, el sábado a las 11.00 horas, también en el campo de la feria.