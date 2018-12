Monterroso reúne en una gala solidaria casi 400 kilos de comida para necesitados

La gala solidaria de Monterroso, iniciativa impulsada por el colectivo 25 Xastres y que cuenta con la colaboración del Concello y la Diputación, consiguió reunir este domingo casi 400 kilos de comida, que fueron entregados al banco de alimentos municipal. Todo lo recaudado será repartido por el área de servicios sociales entre las familias más desfavorecidas del ayuntamiento.

El espectáculo, que tuvo lugar este domingo en el auditorio del centro sociocultural de Monterroso, se inició en torno a las 18.00 horas. Para poder acceder al mismo el público debía dejar en la entrada un donativo de, al menos, un kilo de alimentos no perecederos, como pasta, legumbres, conservas, harina, leche o azúcar.

"A novidade este ano é que houbo moita xente que tamén deixou produtos típicos destas datas, o que contribuirá a que familias con menos recursos poidan celebrar tamén o Nadal", explicó Sergio Alba, uno de los directivos de 25 Xastres.

Para el colectivo impulsor de esta iniciativa, la gala solidaria es un evento "xa consolidado e co que nos sentimos especialmente comprometidos", por lo que su continuidad en el tiempo parece más que asegurada. Alba también agradeció la colaboración de "todos os artistas e grupos participantes, que actuaron de xeito totalmente desinteresado e que fixeron as delicias do público, que encheu o centro sociocultural".

El humor del cómico cervantego Oswaldo Digón fue uno de los momentos más aplaudidos, pero la música y la danza también tuvieron un especial protagonismo.

A medida que la gala avanzaba, sobre el escenario fueron desfilando sucesivamente los miembros de la escuela de zumba, la charanga Era Visto, los integrantes de la escuela municipal de música y los alumnos de la escuela de danza contemporánea de Falcatrueiros.

"A verdade é que ao rematar a gala dá gusto ver todas esas caixas cheas de alimentos, polo que ademais de ao público asistente tamén temos que dar as grazas aos traballadores municipais e ás empresas que nos axudaron a facer que todo isto saíse adiante", concluyó Sergio Alba.

El colectivo 25 Xastres ya trabaja en la organización de su próximo evento, la Feira do Libro e do Disco, que tendrá lugar en marzo.