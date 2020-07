Monterroso registra un caso positivo en coronavirus, según el Concello

El Concello de Monterroso ha informado este jueves de un caso positivo en Covid-19 en el municipio. A través de su cuenta de Facebook, el Gobierno local ha anunciado la detección del infectado.

"O concello de Monterroso, despois de ler comentarios esaxerados nas redes sociais sobre o número de infectados pola covid-19 no concello, e despois de poñerse en contacto coas autoridades competentes, comunica que segundo esta información hai unha persoa confirmada con test positivo relacionada co noso concello. Dende o Concello se están a tomar as medidas oportunas. Pregamos mesura. Moitas grazas", ha comunicado.