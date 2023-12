Monterroso recibe as campioas de Galicia e España de bachata deportiva

O alcalde de Monterroso, Eloy Pérez, acompañado da concelleira Jessica Rodríguez, recibiu no Concello as campioas galegas e de España de bachata shine, Esther Rego e Julia Medela, de Viveiro e de Antas de Ulla, as dúas alumnas do club Goldance, a escola de baile deportivo e de salón de Monterroso. Na xuntanza tamén participaron Dimas Fernández, o técnico do club, e Elda Cereijido, a presidenta.

As integrantes alzáronse coa medalla de ouro na categoría de bachata shine individual feminino senior e bachata shine individual feminino xuvenil, na especialidade de bailes caribeños, no campionato de España que se celebrou en La Nucía (Alicante) a finais do mes de xuño.

Goldance leva varios anos asentada en Monterroso, onde ofrece clases semanais de baile para todas as idades, tanto para baile de competición como social. Monterroso estivo presente ademais a través do club Goldance no campionato do mundo que se celebrou este ano.

O rexedor fíxolles entrega dun agasallo institucional en agradecemento ao labor que realizan e á súa aposta polo baile, unha disciplina que cada vez ten máis adeptos en Monterroso.