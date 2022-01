Monterroso quiere convertir en hogar residencial la vivienda comunitaria

La alcaldesa de Monterroso, la independiente Rocío Seijas, gestiona ante la Xunta la reconversión de la vivienda comunitaria en un hogar residencial para posibilitar que los usuarios puedan seguir en la misma en caso de sufrir una dependencia. Seijas replicó así a las críticas de la CIG y del PSOE sobre la pérdida de internos, que solo son cuatro en la actualidad y se teme que se produzca otra baja, lo que suscita temores sobre la viabilidad del centro.

"O número de usuarios baixou porque tratamos de regularizar unha situación herdada de anteriores gobernos, que fixeron cousas ilegales e enganaron á veciñanza ao ingresar dependentes, cando estes non poden estar nunha vivenda comunitaria", explicó la regidora, quien precisó que el Concello fue multado con 20.000 euros, aunque la sanción se rebajó finalmente a 11.000, por esta irregularidad.

La CIG se dirigió por escrito al Concello para demandar información concreta sobre la situación actual de la vivienda comunitaria y para que el gobierno local aclare los planes de futuro de este servicio, "que nos últimos meses non fixo máis que perder usuarios".

La central nacionalista expresa su preocupación por la viabilidad del servicio "tendo en conta que as baixas producidas non son compensadas con novas altas e que non se percibe ningún interese por parte do Concello para correxir esta situación ou por mellorar os servizos que se ofrecen".

El sindicato critica "o escurantismo e a opacidade" del gobierno local. Los trabajadores y el comité de empresa solicitaron en noviembre y diciembre información sobre la situación de la vivienda comunitaria "sen que ata o momento recibisen contestación ningunha". Esta falta de información genera "incerteza e intranquilidade polo seu futuro laboral entre as traballadoras da vivenda, xa que descoñecen que plans ten o Concello para este servizo ou se ten previsto algún proxecto para reverter a caída de usuarios".

PSOE. Los socialistas de Monterroso aseguran que "mentres o resto dos concellos da comarca se poñen as pilas no eido dos servizos sociais e á atención aos nosos maiores, en Monterroso adícanse a esmorecer e precarizar os servizos existentes desde que tomou posesión o equipo de goberno".

El PSOE precisa que la vivienda comunitaria está "sen apenas usuarios e os que veñen a interesarse por unha praza son derivados a concellos limítrofes" y añade que no se avanza en los trámites para convertirla en hogar residencial. Además, recuerda que el centro de día solo cuenta con nueve usuarios, "cando no resto dos concellos ese servizo é un auténtico éxito".

El Servicio de Atención Familiar (SAF) fue privatizado a mediados del año pasado "e venderon que ía mellorar, pero a realidade é distinta. Hai déficit de horas, trámites imposibles ou dificultosos e precarización", añaden los socialistas.