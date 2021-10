Monterroso se prepara para una Feira de Santos que se prevé multitudinaria

El Concello de Monterroso trabaja de lleno en la organización de la Feira de Santos, que como es habitual se celebrará el próximo 1 de noviembre y que este año se prevé que pueda recuperar todo su esplendor tras el levantamiento del estado de alerta sanitaria.

Y es que si la pandemia del covid-19 provocó que el pasado año no se pudiera celebrar la que, con más de 700 años de historia, está considerada como la feria más antigua de Galicia, las previsiones para este año son optimistas y se espera que la afluencia tanto de comerciantes como de público esté a niveles de las ediciones prepandemia.

La alcaldesa de Monterroso, la independiente Rocío Seijas, explica que en este periodo de nueva normalidad "seguiremos velando para que se manteñan unhas precaucións mínimas como o uso de máscara e de xel", a la vez que matiza que el Concello también estudia fórmulas para garantizar la seguridad de los asistentes mediante el mantenimiento de una distancia mínima entre los puestos. Lo que no habrá, en principio, serán limitaciones en el aforo, con el convencimiento de que al tratarse de un evento al aire libre "as garantías de seguridade son moi altas", afirma Seijas.

Aunque las limitaciones y cierre al tráfico de las calles en donde se instalará el ferial no se abordarán hasta la reunión de seguridad de la próxima semana, Rocío Seijas destaca la gran "expectación" que ha levantado la próxima celebración de la Feira. "Durante toda a semana estivemos recibindo no concello multitude de chamadas de persoas interesadas e instalar os seus postos, pero mesmo houbo xente que chamou desde Arxentina para confirmar se a feira se ía celebrar, co fin de adquirir canto antes os billetes de avión", dice la regidora.

FOLIADA. El día antes a la celebración de la propia feria, Monterroso también recuperará de la mano de la asociación 25 Xastres la tradicional Foliada de Santos que, a falta de hacerse público su programa definitivo, llevará la música tradicional a las calles y negocios hosteleros de la localidad.