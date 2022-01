Monterroso destina 76.400 euros a apoyar la actividad de 22 asociaciones locales

El gobierno local de Monterroso incluyó en sus presupuestos para el presente año una partida de 76.400 euros para apoyar la actividad de un total de 22 colectivos deportivos y culturales del municipio. Esta cifra supone un notable incremento con relación al ejercicio que acaba de finalizar, en el que el Concello firmó un total de 43.912 euros en convenios con siete asociaciones locales.

Esta firme apuesta por apoyar la actividad asociativa se traduce no solo en mejorar la dotación económica de las subvenciones y que estas lleguen a un mayor número de colectivos, sino también a que los beneficiarios tengan acceso a otro tipo de ayudas "como contar con medios do propio Concello como a colaboración do persoal ou o acceso ás distintas instalacións municipais", según explica la regidora de Monterroso, la independiente Rocío Seijas.

Entre los colectivos que ya recibieron ayudas el pasado año y cuyos convenios se renuevan también en este ejercicio están la Sociedade Deportiva Monterroso, que en 2022 percibirá 16.000 euros; la Asociación Falcatrueiros, que recibirá 10.000; el colectivo cultural 25 Xastres, que tiene asignados 7.000; la asociación de pescadores de A Ulloa, 2.000 euros; el Club Ciclista San Miguel, 1.500 euros; y las asociaciones de madres y padres tanto del colegio como del instituto que recibirán 2.000 y 1.500 euros, respectivamente, para poder llevar a cabo actividades extraescolares.

Rocío Seijas señala que las subvenciones a colectivos para este año 2022 son "as de maior contía asignada nos orzamentos dos últimos anos"

Entre los demás colectivos que este año se beneficiarán de este tipo de ayudas para fomentar su actividad se encuentran la organización del Slalom de Monterroso (4.000 euros); agrupación deportiva de veteranos de Monterroso (200 euros); pilotos automovilísticos (600 euros); Asociación Cultural Galega e Formación Permanente de Adultos (2.500 euros); Asociación da Terceira Idade (2.000 euros); Coral Ecos da Ulloa (2.500 euros); el colectivo de Amas de Casa (600 euros); las comisiones de fiestas parroquiales (6.000 euros); la organización de la Festa da Xuventude (1.500 euros); Entropia Folk (2.000 euros); Agrocuir da Ulloa (5.000 euros); asociación cultural de la casa cuartel de la Guardia Civil de Monterroso (3.000 euros); Asociación de Veciños de Vilamaior (2.500 euros) y ayudas a servicios sociales (4.000 euros).

Los colectivos que ya recibieron ayudas el pasado año y cuyos convenios se renuevan este son la SD Monterroso, Falcatrueiros, 25 Xastres, pescadores de A Ulloa, Club Ciclista San Miguel y las Anpas tanto del colegio como del instituto

Rocío Seijas señala que las subvenciones a colectivos para este año 2022 son "as de maior contía asignada nos orzamentos dos últimos anos", lo que considera vital para ayudar a "fomentar a cultura e a diversidade, potenciar os valores e o noso rural, promocionar exteriormente o noso concello, conservar e rexurdir constumes e tradicións da vila, fomentar as actividades deportivas e, en definitiva, mellorar a vida social, cultural, asistencial e sanitaria de todos os monterrosinos".